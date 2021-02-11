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從三重搭去士林！司機繞到淡水露邪笑　他氣壞「1招回擊」療癒炸

▲▼計程車。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲計程車。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人搭乘計程車時，都會擔心司機為了多賺錢而繞遠路。網友「大坦誠」在臉書上發文表示，他日前搭計程車時，明明是要從三重坐到士林，但是司機竟載他到淡水，讓他當場傻眼，因此只要一跳表，他就會瘋狂大喊「抓到了」。原PO行徑成功嚇壞司機，不少網友看到後也笑稱，「好有畫面喔」、「好喜歡」。

原PO在個人粉專「大坦誠」上發文表示，「我在深夜遇到壞壞男生！」他日前搭計程車時，遇到了「載你時故意拐好幾個彎才把你送到目的地」的司機，他明明要從三重搭到士林，但是對方卻把他載到淡水，讓他滿頭問號。

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起初，原PO還禮貌詢問，「為什麼不直接走個重陽橋或台北橋直接去士林就好？」怎料司機竟一臉洋洋得意，加速開上關渡大橋，表明「啊開都開了，你還想要怎樣？」原PO聽到後傻爆眼，心想自己只是要去士林吃雞排，結果卻要被司機送去淡水買魚酥，更扯的是，計程車的表一「嗶」，司機還會不屑的對他發出「哼」的聲音，讓他理智線瞬間斷掉。

【抓到！司機！繞遠路！】 今天坦誠叔叔要分享一個我在深夜遇到壞壞男生的心跳故事！ - 你們有被計程車司機繞路過嗎？ - 搭過計程車的大家，應該都有遇過那種壞壞、賊賊(通常還包含著禿禿)的計程車司機，載你時故意拐好幾個彎才把你送到目的地。但說...

大坦誠發佈於 2020年12月23日 星期三

原PO氣不過，因此只要計程車跳表一次，他就會在後座瘋狂大聲尖叫，「抓到了！抓到了！抓到了！」中間還會嘲諷的向對方說聲「謝謝招待」。原PO一邊甩頭、一邊大喊的行徑著實嚇壞司機，因此司機最後還是繞了原路回去。

貼文曝光後，不少網友留言回應，「遇到不講理的人，比他還不講理就對了」、「就算繞原路回去還是跳了好幾次表啊！應該抓到他打折」、「也太大圈」、「是要多瘋」、「司機：怕啦！惹不起」、「算你行」、「建議上車前都要說明自己要走的路線，才能避免繞路鳥事」。

本文經臉書「大坦誠」授權引用

大坦誠原文：

【抓到！司機！繞遠路！】
今天坦誠叔叔要分享一個我在深夜遇到壞壞男生的心跳故事！
-
你們有被計程車司機繞路過嗎？
-
搭過計程車的大家，應該都有遇過那種壞壞、賊賊(通常還包含著禿禿)的計程車司機，載你時故意拐好幾個彎才把你送到目的地。但說實在的我也不是很常遇到這種司機，大部分合法的司機都服務周到，有些還會幫你提重物，所以我不會拒搭計程車。
-
可是！不管次數多少！被繞路的感覺就是很X！超X！
-
前幾天我在計程車上面發現計程車司機繞路，我要從三重搭到士林，結果！司機居然！把我！載到淡水！！！！！！為什麼！！到底為什麼！
-
我禮貌的問了司機為什麼不直接走個重陽橋或台北橋直接去士林就好，司機一面加速開上關渡大橋，一面得意的說：啊開都開了你還想要怎樣？
-
還想要怎樣？我他媽要去士林吃個雞排然後你送我去淡水買魚酥，你還問我想怎樣？你是不是還要順便載我去中正紀念堂餵鴿子？計程車上的表突然很大聲的"嗶"了一下，司機很不屑又很得意的對我"哼"了一聲，我的理智線直接被他哼爆！
-
郎若回頭不是報恩就是報仇，我要買士林雞排你卻帶我買淡水魚酥，那麼我就用我的雞飛狗跳來報復你的魚目混珠。
-
所以我就在後座大聲尖叫抓到了抓到了抓到了抓到了抓到了抓到了抓到了抓到了抓到了抓到了抓到了抓到了抓到了！！！！！！跳表跳一次我就大吼「謝謝招待」，然後繼續一邊甩頭一邊大喊抓到了抓到了抓到了抓到了抓到了抓到了抓到了抓到了抓到了抓到了抓到了抓到了抓到了。
-
然後司機就被嚇傻了，好舒服。
-
最後司機選擇乖巧繞原路回去。我猜他一定很疑惑，為什麼他想來點小確幸卻遇到一個神經病。但說真的，我比他還要更疑惑，到底為什麼從三重到士林還要經過他X的淡水？為什麼？

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