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我也要玩！　6歲童「撐傘跳樓」...4歲妹嚇傻止步　

▲▼ 大陸六歲男童模仿動畫，撐傘往六樓跳下去。 。（圖／翻攝 都市現場）

▲ 大陸六歲男童模仿動畫，撐傘往三樓跳下去 。（圖／翻攝 湖南都市現場）

記者任以芳／綜合報導

湖南一名六歲小男孩以為自己可以「自主降落」，竟然撐傘往三樓陽台往下跳，當場摔成重傷。還好4歲妹妹發現危險沒跟著下去。目前，摔傷的小男孩嚴重昏迷，至於往下跳原因，竟然是心急找朋友玩，讓自己陷入危險。

據《湖南都市頻道》報導稱，當天6歲男童的父母外出工作，把兩個孩子鎖在家中，當時家裡還有80多歲的奶奶。被反鎖在家的男童聽到朋友在樓下呼喊，「趕緊下樓玩耍！」心急的他想起之前看過的動畫片情節，主角靠雨傘降落地面。結果，這段畫面成為「奪命示範。」

▲▼ 大陸六歲男童模仿動畫，撐傘往六樓跳下去。 。（圖／翻攝 都市現場）

▲ 大陸六歲男童撐傘跳樓，昏迷重傷。（圖／翻攝 湖南都市現場）

報導指出，當時老奶奶沒有注意孩子的危險舉動。男童從家裡找來一把雨傘，推開窗戶爬上窗沿，舉著撐開的雨傘，從自家3樓陽台跳下。4歲妹妹看到也準備跳，看哥哥掉下去了，一時害怕沒跟著跳下去。目擊者指出，「孩子往下跳時速度非常快，打開的雨傘立刻散開，毫無作用。」

如今就快過年，男童落地後傷勢嚴重，還在醫院緊急治療。醫生表示，「孩子入院的時候，神智非常不清楚，處於昏迷的狀態 ，雙側瞳孔增大 ，頭腦的損傷也特別嚴重。」男童父母也十分懊悔，把孩子反鎖在家，造成悲劇。

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