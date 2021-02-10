紅包帶病毒「港醫建議隔2週再開」　感染科醫師笑了：台灣免驚啦

▲紅包示意圖。（圖／記者曾筠淇攝）

記者嚴云岑／台北報導

除夕夜發紅包是春節習俗，但新冠肺炎疫情未歇，不少民眾擔心收紅包會感染病毒，香港更有醫師建議放2週，等到病毒無傳染力再打開。對此，感染科醫師笑道，台灣疫情不嚴重，只要在收到紅包、數完錢後用肥皂洗手即可，不必太過擔心。

高雄市立小港醫院感控室主任張科醫師表示，細菌、病毒無所不在，紅包與紙鈔不可能是無菌狀態，但人體本身有抵抗力，只要在洗手上拿紅包給對方，細菌的量應該在可接受範圍。除非是發紅包的人剛好打噴嚏、咳嗽，把飛沫噴濺到紅包上，又順勢拿給對方，對方摸到後又觸碰眼口鼻，才有傳染疑慮。

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張科提到，新冠病毒可以在紙鈔或硬幣上留存2、3天，但台灣疫情不嚴重，收紅包感染機率低。而金錢本身就有病毒或細菌，「總不可能每次消毒完再拿給別人」，除夕家族聚會時，只要確保對方沒有呼吸道症狀，如流鼻水、咳嗽等，紅包本身應該都是乾淨的。

至於有些民眾憂心舊鈔可能比較「髒」，紛紛提領新鈔包紅包。對此，張科笑道，「不用怕感染他人發新錢」，因為錢本身就非無菌之物，只有比例多寡的問題。在疫情期間唯一高風險者，是醫院櫃台工作人員，因為病人遞上的現金，可能就會有較多的病毒或細菌，因此近年來才會推電子支付，減少接觸疑慮。

林口長庚感染小兒感染科教授邱政洵也表示，香港是因為新冠疫情嚴重，才會有「放2週再打開」的考量，但台灣相對安全，接到紅包直接打開即可，如果真的擔心，可以在摸完錢後用肥皂洗手再去飲食，才不會把細菌病毒吃下肚。