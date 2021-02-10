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獨／2關鍵曝「被自殺」疑點！猴硐苦情女屍骨含冤4個月真相未明

▲▼王女事發時救護車將她送醫，廖男在王女家裡噴漆，房子裡被燒得面目全非，廖男宣稱王女在他家自縊 。（圖／記者陳以昇攝）

▲日前王女家遭廖男縱火，警方拉起封鎖線 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市瑞芳區一名女子與青梅竹馬鄰居交往，沒多久發現他是恐怖情人，想分手還被打斷4根肋骨，家裡先後遭潑漆、縱火燒毀，最後在男友家中上吊身亡，警方發現女子死狀奇特，法醫也親自到場查看，卻無法確定自殺或他殺，最後解剖取出內臟組織液化驗，男友被列為嫌疑犯，依殺人未遂、縱火移送，但至今4個多月仍未釐清死因。

據了解，38歲王姓女子與離婚的41歲廖姓男子是青梅竹馬的鄰居，2人在2019年底迸出火花交往，才沒多久王女就發現廖男根本是恐怖情人，不但控制她的行蹤，稍有不從就拳打腳踢，6個月後王女要求分手。

▼王女的房子被燒得面目全非 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼王女事發時救護車將她送醫，廖男在王女家裡噴漆，房子裡被燒得面目全非，廖男宣稱王女在他家自縊 。（圖／記者陳以昇攝）

廖男根本不願放手，先傳簡訊威脅要傷害她80多歲的媽媽，再衝到她家中潑漆，更在門口噴漆「賤女人」；隔月還趁王女不在家縱火燒房。王女面對焦黑殘破的家，無奈之下搬進廖男住處。同居1個多月，2人再起衝突，廖男殘暴地打斷王女4根肋骨。

2020年9月21日凌晨5時許，鄰居聽到王女大喊「不要！」，沒多久警消接獲報案，王女在廖男家中上吊送醫不治。但詭異的是王女跪著死亡，姿勢相當奇特，脖子上也沒有明顯「上斜線」的上吊痕跡，僅地上留有一小攤血跡，警方與家屬都覺得這起自殺案件並不單純，更懷疑恐有被廖男「加工自殺」的可能性，將廖男列嫌疑人，依殺人未遂、縱火罪移送偵辦。

▼廖男在王女家裡噴漆並縱火 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼王女事發時救護車將她送醫，廖男在王女家裡噴漆，房子裡被燒得面目全非，廖男宣稱王女在他家自縊 。（圖／記者陳以昇攝）

當時法醫相驗遺體後，還慎重地返回命案現場查看，鑑識人員更測量王女上吊離地的高度，由於仍無法釐清她是自殺或是他殺，最後解剖取出心臟及胰臟的組織液，進行化驗，來釐清她真正死因；事發經過4個多月，案情依舊陷入膠著，家屬不滿廖男逍遙法外，檢警進度落後，向媒體投訴，希望能盡快真相大白，還她們一個公道。

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▼救護車將王女送醫急救 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼王女事發時救護車將她送醫，廖男在王女家裡噴漆，房子裡被燒得面目全非，廖男宣稱王女在他家自縊 。（圖／記者陳以昇攝）

▼廖男宣稱王女在他家上吊 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼王女事發時救護車將她送醫，廖男在王女家裡噴漆，房子裡被燒得面目全非，廖男宣稱王女在他家自縊 。（圖／記者陳以昇攝）

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