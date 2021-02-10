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社會 社會焦點 保障人權

獨／愛上青梅竹馬卻遭打斷肋骨！她1個月後自縊亡　家屬怒：被加工

記者陳以昇／新北報導

新北市瑞芳區日前一名女子與青梅竹馬鄰居交往，但才在一起就發現他佔有慾強、還會家暴，稍有不滿就拳腳相向，女子嚇到不敢出門，但2人就住在對面，男子不斷上門要脅傷害家人，更衝入家裡噴漆「賤女人」，還縱火燒房，就在一次爭吵過程中，女子不明原因在男子家中死亡，法醫驗屍更荒謬查不出死因，家屬懷疑遭加工自殺，出面投訴媒體。

▲▼王女事發時救護車將她送醫，廖男在王女家裡噴漆，房子裡被燒得面目全非，廖男宣稱王女在他家自縊 。（圖／記者陳以昇攝）

▲王女事發時救護車將她送醫 。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，住在新北市瑞芳區侯硐的38歲王姓女子，在練歌坊擔任女服務生的工作，但感情總是不順，一直未嫁人，2019年底，與青梅竹馬鄰居41歲廖姓男子迸出火花，2人進而交往。但才在一起沒多久，就發現廖男佔有慾強，在時間、生活上有強烈控制狂，稍不從他意，就拳腳相向，身上不時出現瘀傷；王女多次哭著向家人訴說委屈，怎遇人不淑碰到恐怖情人。

▼王女房子被燒得面目全非 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼王女事發時救護車將她送醫，廖男在王女家裡噴漆，房子裡被燒得面目全非，廖男宣稱王女在他家自縊 。（圖／記者陳以昇攝）

2020年6月間，王女受不了廖男反反覆覆施暴後就道歉求合，要求分手，廖男當然不肯罷手，由於2人就住對面，廖男先傳訊息要脅要傷害她80幾歲老母，更衝入家中潑漆、在門口噴漆「賤女人」。

隔月（7月8日）王男更趁王女不在時，凌晨5時左右縱火燒毀王女住家，還波及隔壁鄰居，待王女及家人返家後，才發現家中後面廚房及客廳被燒得面目全非，鄰居私下透露火災發生前有見到廖男身影，但警方調查卻毫無所獲。

▼王女客廳被燒得焦黑 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼王女事發時救護車將她送醫，廖男在王女家裡噴漆，房子裡被燒得面目全非，廖男宣稱王女在他家自縊 。（圖／記者陳以昇攝）

王女悲慘還不盡於此，房子被燒毀後，不得已搬入廖男家中居住，2人過了一個多月的甜蜜生活。好景不常，8月21日，2人再度為了去練歌坊上班事情起口角，當場遭狠毒毆打，經送往瑞芳礦工醫院急救，醫生診斷王女左胸4根肋骨骨折，幸好沒有生命危險。

事隔一個月的21日凌晨5時許，鄰居聽到廖男家中出現爭吵聲，還聽到王女大聲喊「不要！」，沒多久，救護車到廖男家中，將奄奄一息的王女抬上車送醫，經急救王女失血過多傷重不治，事後廖男向警方表示，王女欲自縊輕生，救她時不慎撞頭流血，才導致死亡，家屬認為死因不單純，請法醫解剖鑑定，但事隔4個多月報告仍未出爐，才向媒體投訴，懷疑王女應為加工自殺。

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▼廖男在王女家裡噴漆 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼王女事發時救護車將她送醫，廖男在王女家裡噴漆，房子裡被燒得面目全非，廖男宣稱王女在他家自縊 。（圖／記者陳以昇攝）

▼廖男宣稱王女在他家自縊 。（圖／記者陳以昇攝

▲▼王女事發時救護車將她送醫，廖男在王女家裡噴漆，房子裡被燒得面目全非，廖男宣稱王女在他家自縊 。（圖／記者陳以昇攝）

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