補教師斜槓毛小孩送行者　開工10天獨自在大雨中挖屍

▲許多飼主不知如何面對寵物往生，上網尋求「寵物禮儀師」協助。（示意圖／達志影像）

記者黃宥寧／台北報導

雖然捨不得還是要說一路好走！近年養寵物的人增加許多，當心愛寵物生命走向盡頭，許多飼主會感到不知所措，原本在補習班教書的林元鴻感同身受，投入「寵物禮儀師」工作，希望陪伴視寵如親的飼主走出悲傷，沒想到才剛起步的斜槓兼職經歷，就接到特殊案件，從蘇澳驅車到壯圍，獨自在大雨中挖狗屍，過程曲折讓他難忘。

林元鴻已有17年理化補習班老師資歷，平常喜歡爬山釣魚，過著休閒的生活，因為自己也喜歡動物，突然想為動物做些事情，2020年7月報考「寵物臨終服務師職能培訓班」，取得證照後，開始了身兼寵物禮儀師的斜槓人生，林元鴻過去從沒碰過動物大體，執業至今2個月，卻已接到24件飼主請託案，每案依寵物體型、火化後是否需要撿骨等飼主需求收費，其中最讓他印象深刻的，是開業後大約10天的1通電話。

▼林元鴻從蘇澳跑到壯圍，在滂沱大雨中挖出被就地掩埋的狗狗屍體。（圖／林元鴻提供）

當時電話那頭傳來1名男性聲音，感覺情緒十分緊張地說，他們家的狗往生了，林元鴻稍作安撫後，依正常的SOP向對方說明工作內容、確認需求後，就掛掉電話，沒多久，這名男性又打電話來，吱吱唔唔的拜託江元鴻，幫忙「從埋葬的地點挖出來」。

林元鴻想不透哪來「挖出來」的問題，仔細詢問得知，原來是打電話來的男子幫朋友照顧狗狗，但狗狗日前因為熱衰竭往生，被男子就近埋在田埋，因為聽說有「寵物禮儀師」的服務，所以希望林元鴻協助，讓狗狗一路好走。

林元鴻想到狗狗被埋在陌生的田裡，心中不捨，決定不顧家人反對，依原定時間和助理阿姨到接近花蓮地區，在滂沱大雨中，獨自拿著鋤頭，在男子指定的田地邊開挖，但挖了許久，始終沒有見到狗狗屍體，林元鴻心中開始默念「南無妙法蓮華經」，過沒多久，突然一股刺鼻的味道撲鼻而來，他心想「你在這啊！終於肯出來了！」然後輕輕將被泥沙覆蓋的狗狗屍體抱起來，沖洗乾淨，幫狗狗走上最後一里路。

▼林元鴻為往生的寵物清潔後，準備蓋上經文被。（圖／林元鴻提供）

除了飼主委託外，林元鴻也會接到民眾要求，去幫忙處理流浪貓狗屍體，林元鴻覺得牠們四處流浪就已很可憐了，有些甚至只有幾個月大就往生了，每次都會念經迴向並和貓狗們說：「安心的走吧！叔叔帶你們去彩虹橋那端不痛了，來世不要在當浪浪了！」林元鴻認為每次送行的經驗，都是1次啟發，「我們身為人，應該好好珍惜在世的時間」。

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