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全球前十大服役戰鬥機數量　F-16奪冠、殲-7入榜

▲▼殲-7。（圖／翻攝中國軍網）

▲殲-7。（圖／翻攝中國軍網）

記者黃聖庭／綜合報導

英國《國際飛行》雜誌(Flight International)《世界空軍2021》評選報告出爐，其中有一份資料是全球服役數量前十大戰鬥機。第一名不意外由F-16奪下，接續仍是美、俄兩大強權生產的戰鬥機搶下名次，然而到第八名罕見出現中國大陸殲-7入榜，成為少數例外。

▲▼嘉義空軍第四聯隊F-16V清洗站,只要戰機在海峽或出海巡弋,回基地要清洗,以往手洗要2小時,嘉義基地的清洗站只需2分鐘就可清洗完畢。（圖／記者呂佳賢攝）

▲F-16現今服役架次最多。圖為嘉義空軍第四聯隊F-16V。（資料照／記者呂佳賢攝）

服役架次排名第一為F-16，以2267架佔比15%拔得頭籌，第二名則是俄羅斯經典機種蘇-27/30有1057架佔7%。第三、四名則是美國的F-15、F-18；第五名是米格-19、第六名為歐洲多國研發的颱風戰鬥機、第七同為俄羅斯的蘇-25。名次來到第八則首見中國大陸機種殲-7，數量有418架佔比3%，再後面則排F-5、蘇-24。

▲▼颱風戰鬥機。（圖／路透社）

▲颱風戰鬥機與殲-7都是美、俄兩大國之外少數入圍的機種。（圖／路透社）

殲-7是中國大陸仿製前蘇聯米格-21而研發的戰鬥機，機翼為三角形狀，單座駕駛，1967年開始服役，於2006年停產，共生產1500架。解放軍空軍目前還剩約150架服役中，並逐步退役以殲-11汰換；只留下比較後期的改良型，做為二線防衛戰力。

由於殲-7是米格-21系列中，發展最好的機型，因此也外銷到多個國家，出口型改稱F-7，1980年代開始大量出口至阿爾巴尼亞、巴基斯坦、孟加拉、緬甸、埃及、伊拉克、斯里蘭與伊朗。不過多數國家已汰換新機種，剩北韓、巴基斯坦空軍仍有上百架的F-7服役中，巴基斯坦更是以F-7為原型衍伸，和中國大陸共同開發自製「梟龍戰機」。

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