預測美中2021年南海局勢！　港媒：維持軍演「不可能戰爭」

▲美軍先前在南海展開航行自由行動。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

南海局勢持續緊張，日前美軍麥肯號導彈驅逐艦（USS John S. McCain）才進入南沙島礁鄰海，就被解放軍以海空兵力警告驅離，事後美方駁斥這是「航行自由」的一次表現。對此，有港媒特別分析了2021年的南海局勢，並斷言最不可能的情況就是戰爭。

據《亞洲時報》報導，在美國政權交接之際，外界不僅關注日後美中對抗政策，更聚焦於美軍在南海的策略。雖然美中在南海地區不斷軍演，但雙方似乎都有個默契，盡量不去觸碰對方的「紅線」，否則極有可能演變為一場軍事衝突，畢竟沒有任何國家能承擔得起核戰爭的後果。

美中兩方都避免在南海發生衝突，並繼續保持目前的策略實施，因此報導認為，從短期內來看，現階段雙方保持分歧的同時，各種軍演還是會持續進行。值得注意的是，報導分析，最不可能的情況就是在南海爆發戰爭。

事實上，解放軍22日表示，美軍麥肯號驅逐艦（USS John S. McCain）擅自衝闖南沙島礁鄰海，被解放軍南部戰區海空兵力警告驅離。南部戰區發言人田軍里指控，美軍行為嚴重侵犯到中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定。

不過，美軍事後發聲明駁斥稱，「麥肯號」航行自由行動維護了國際法承認的海上權力與自由，所有互動也都符合國際準則，並非如中方所說地侵犯主權。

▲美軍飛彈驅逐艦「麥肯號」（USS John S. McCain）。（圖／翻攝自臉書USS John S. McCain）