白飯口感大升級！開煮前「加一樣食材」解答曝　她讚成果：超Q彈

▲煮飯加這樣東西，白飯會變得Q彈好吃。（圖／翻攝自廚藝公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

一頓飯除了菜要色香味俱全，白飯若煮得好吃更是畫龍點睛，但煮飯雖然簡單，只要把米確實洗乾淨、並放入電鍋，按一下就能等待開飯，可是要煮得好吃卻不容易。就有一位女網友在臉書《廚藝公社》貼文，曝光她煮飯的撇步，「這樣煮出來的飯，粒粒分明，Q彈好吃」，讓不少人躍躍欲試。

「首先，先認真的煮飯……」這位女網友文中透露，想煮出好吃的飯，先要把米洗乾淨，再來加水的步驟很重要，她曝光讓米變好吃的一樣東西就是「冰塊」，「如果是三杯米，就加兩杯水再一杯冰塊」、「如果是四杯米，就三杯水、一杯冰塊」，這樣煮出來的飯就會粒粒分明、Q彈好吃。

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▲答案就是「冰塊」！（圖／翻攝自廚藝公社）

貼文一出，有網友相當心動，「第一次聽到，真特別」、「長知識了」、「加冰塊……新招，我試試」、「哇！好像很厲害耶！下次來試看看。」還有人說自己也試過，「之前有試過，好像是日本的煮法，煮出來的飯的確Q彈好吃。」

就有網友好奇為什麼要放冰塊，用意也隨之曝光「讓加熱不會太快，米心才會慢慢熟」、「被你發現為什麼加冰塊飯會變好吃的秘訣，就是要延長低溫的時間，所以（冰塊）要一開始加」、「我有時也會這樣煮，但是冰塊常不夠用，哈哈哈哈！」

另外也有人透露自己的做法，「也可以泡水20分左右再按電鍋下去煮，同樣效果，時間不夠的話再加冰塊」、「其實把洗好的米冰過再煮也是可以的唷」、「我印象是人家快餐店會加檸檬汁，又香又Q又好吃」、「不用這麼搞缸放冰塊，加點沙拉油就好了」、「泡10～15分鐘加兩滴油就可以煮得很好吃了……以前工作需要常常在煮飯的路過。」