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「腳腳打開拍」誘10歲女童拍下空照！色男被逮扯喊：我們交往中

▲▼虐童，兒童，家暴，性侵，性暴力，性騷擾，女童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子引誘10歲女童拍攝裸露下體照，挨告遭判刑1年。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名男子阿關（化名）2019年11月25日透過臉書結識10歲女童小花（化名）後，竟要求小花自拍裸露下體照，並回傳讓他欣賞。小花母親事後得知女兒遭誘拍猥褻照，氣得報警提告。新北地院審結，依引誘兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，將阿關判刑1年。

判決指出，阿關明知小花未滿12歲之兒童，思慮尚未成熟，仍於2019年11月25日傳訊「老婆說要給我的照片都沒有」、「你不是說我的事情你都會做到嗎？」「就是腳腳打開拍啊」等語，要求小花自拍下體，而隔日小花確實到廁所內，拍下自己的裸露下體照，並於事後回傳給阿關欣賞。直到2020年4月1日，小花母親察覺女兒有異，經詢問後，才得知阿關竟對女兒做出如此噁心行徑，氣得趕緊報警處理，全案因此曝光。

對此，阿關坦承犯行，辯稱當時他與小花交往，未能克制己慾，才會引誘對方拍攝猥褻照片。法官勘驗相關說詞、證據後認為，阿關為滿足一己私慾的行為，且明知小花未滿18歲，思慮未臻成熟，還引誘小花拍攝裸露私密部位的照片供其觀覽，此舉已影響小花身心健全發展，足見其法治觀念薄弱。

另外，法官考量，阿關雖有意願與小花、小花母親商談和解，但最後和解未成立，並審酌阿關犯案動機、目的、手段、情節、所生損害，及犯後態度尚可，自述智識程度為高職畢業、家庭經濟狀況勉持、從事金屬加工業，尚有父母需扶養等情狀後，依引誘兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，將阿關判刑1年。

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