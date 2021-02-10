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2021年4大開運色！金色抓住整年財運　「2數字」最幸運

記者黃翊婷／綜合報導

日本命理專家Dr.コパ分享2021年財運開運數字以及開運色，只要搭配得當，或許就能帶來意想不到的好運，接下來就趕快來看看今年的開運數字以及開運色有什麼功效吧！

▲▼拜金女,愛情,開車,晚宴,項鍊,約會。（圖／翻攝自pixabay）

▲黃色和金色向來被認為對提升財運很有幫助。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

Dr.コパ在日本網站《ヨムーノ》發表的文章中提到，2021年能提升財運的數字為1和2，數字1代表新的一年開始，數字2則代表合作，至於要如何運用這兩個數字帶來好運，不妨在購買彩券時選擇與1、2有關的組合，或是在設置新密碼時，於開頭或結尾使用這兩個數字。

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開運顏色方面，Dr.コパ認為，2021年能提升財運以及開運的顏色共有4種，分別為薰衣草色、黃色、米色以及金色，首先，薰衣草色是一種可以防止壞運的顏色，而黃色向來被認為是可以提升財運的顏色。

Dr.コパ接著說明，米色則給人安全、可靠的印象，多使用這個顏色或許能讓人際關係更為融洽，最後是整個21世紀都通用的幸運色金色，如果想要抓住財富，不妨多使用金色相關的配件。

▼2021年的開運數字分別為1和2，用這2個數字的組合買彩券，說不定就會成為下一個頭獎幸運兒。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲▼威力彩,樂透,頭獎,開獎,彩券,彩券行。（圖／記者周宸亘攝）

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