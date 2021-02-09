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社會 社會焦點 保障人權

擄鴿勒贖不付錢就剪斷腳！囚鴿處都是血水...赫見百萬「荷蘭巨砲」

記者邱中岳／台北報導

擄鴿集團鎖定春季賽鴿季節，叫旗下小弟在賽鴿路線佈下網子攔截，攔截後依照鴿子身價向飼主開口，如不付錢便將鴿子腳剪斷放飛，等斷腳鴿子飛回家，主人看到相當傻眼，另外警方還查獲身價上看百萬的「荷蘭巨砲」，目前正聯繫失主前來領取。

警方調查，53歲的張姓嫌犯等人組成擄鴿集團，專門挑春季賽鴿季節，鎖定基隆、新北市金山區、萬里區以及陽明山一帶，設置大量的捕鴿攔截網，等鴿子被攔截後便向飼主開口要錢，金額從5千元至10萬元不等。

▲▼嫌犯囚禁擄鴿的地方充斥鴿血、屍體等，警方還發現價值上百萬的名鴿「荷蘭巨砲」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲嫌犯囚禁擄鴿的地方充斥鴿血、屍體等，警方還發現價值上百萬的名鴿「荷蘭巨砲」。（圖／記者邱中岳翻攝）

飼主如不願交付贖金，張嫌就會教唆旗下小弟凌虐賽鴿，甚至將賽鴿的腳剪斷，再將賽鴿放回空中飛回主人家裡，主人見愛鴿慘狀感到相當心痛，有些飼主則甘願付贖金救鴿，張嫌等人8個月左右不法獲利上看百萬元。

警方指出，2日前往金山、板橋一帶進行搜索，並查扣犯案用的手機以及毒品安非他命；警方還發現，擄鴿現場滿地都是羽毛、血水以及鴿子屍體，其中還有一隻「賽鴿年鑑」上曾出現、身價近百萬的「荷蘭巨砲」。

▲▼嫌犯囚禁擄鴿的地方充斥鴿血、屍體等，警方還發現價值上百萬的名鴿「荷蘭巨砲」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方鎖定擄鴿集團8個月，循線逮捕6名嫌犯並起出毒品安非他命。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方訊後依照《組織犯罪條例》、恐嚇取財、竊盜以及毒品等罪嫌，經張姓主嫌等6人送辦，也呼籲民眾面對暴力恐嚇應報警處理，切勿與歹徒妥協交付贖金，警方也將名鴿「荷蘭巨砲」交給專業人士保管。

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