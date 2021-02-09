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IG系網美新年必做！　養出韓系惹愛曲線+唇色　新聞雲App美力支援

▲▼網美,直播（示意圖／達志影像）
放年假，保養可不能跟著一起放假！這段時間跟親友相聚的機會相當頻繁，拜年走春的時候當然要以美美的樣子露面。享用豐盛團圓飯，也不能隨著口腹之慾讓身段放鬆了！聰明的妳，自然要配合能加強體內循環的塗擦保養品，搭配健身運動，在年節放長假的時刻，趁勢打造更緊緻的理想曲線。

自然美特別與新聞雲App合作，只要註冊為會員就能現領東森幣，在好禮商城區以超低體驗價換購「自然美超魔曲線霜」。自然美魔纖緊緻系列成分採用白茶、葡萄柚、檸檬、馬尾草等天然植萃精油，配合長春藤、馬尾草、海藻精華，配合植物性山梨醇月桂酸酯。強調提升體內新陳代謝，從內而外加速塑身效果。不含刺激成分能當成日常滋潤保水乳液塗抹，Ｑ彈有光澤的緊緻肌膚，是IG網美系女孩必備的自然濾鏡。

除了保持身體好曲線，鮮嫩唇色更能為妳帶來春天戀愛運，韓國PS+美美研的戀愛氣色翹嘟唇唇膏系列，法式紅唇+韓妝裸唇+鮮嫩桃粉三色隨時放在包包裡，韓國網美指定色調不會錯！最色調持久顯色又加強唇膚保濕，讓妳在乾燥天氣也能保有一抹吸睛俏脣。
▲▼網美,直播（示意圖／達志影像）
同樣的，韓國PS+美美妍唇膏新春2支組合在新聞雲APP獨享限量獨家價，想成為新春惹愛女孩，趕快下載新聞雲APP喔！
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