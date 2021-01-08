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來搶2000元提貨券！　全民搶寶二月預告「宅家神器」重磅釋出

活動小組／綜合報導

新聞雲App「全民搶寶」遊戲先前送出一波東森購物提貨券2000元，10位得獎人善用東森幣就抽到網購金，直呼太賺！既然大家這麼喜歡，那我們就堅持繼續送！現抽東森購物2000元提貨券（可直接折抵現金），雙週開獎、重複中獎，投注越多機會越多！

提前透露！二月「全民搶寶」將釋出神秘大獎，是號稱有它就不想離開家門的宅家神器，市面上搶手到缺貨！為了廣大的ET讀者們，新聞雲App特地排除萬難爭取到這個大獎，讓大家新春喜洋洋、抽獎抽得開心。

全民搶寶下注超簡單！打開新聞雲App，下方功能列點選「活動」，再選上面「全民搶寶」即可參加活動。下注完成繼續看新聞，輕鬆補充東森幣再度下注。新申請會員再綁定東森購物會員，直接加碼300東森幣讓你一次就能多10次抽獎機會！

======快速搶獎攻略======
◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新或下載「ETtoday新聞雲」App至最新版本。

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」App，點擊下方列表中間「活動」欄位後，點擊上方的「全民搶寶」ICON進入遊戲。

◎Step3：依各獎項所需要的東森幣點數押注，即可獲得抽獎資格，押注越多中獎機率越高唷！

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空姐狂歡趴新畫面流出！　激吻公主抱慘死前嗨翻
LIVE／撐過今天「還有2波強冷空氣」　氣象局最新說明
《想見你》施柏宇突PO黑畫面「再見」　公司緊急回應了

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