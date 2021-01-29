清朝319公分巨人　小時候站著就能吃母奶

▲清朝319公分巨人詹世釵。（圖／翻攝維基百科）

大陸中心／綜合報導

清朝第一巨人詹世釵，據傳他身高319公分，而這樣的高度做起事情會遇到不少困難，但也有方便之處，傳聞小時候母親帶他去元宵節廟會，詹世釵餓了就直接站著吃母奶。

詹世釵出生於道光年間，據傳他身高為319公分，但也有另一種版本是244公分，人稱他為中國巨人，更曾因身高因素讓英國人請去各地表演，據說他精通十種西方語言，當時表演的薪資每個月可達500美元，而他也成為晚清第一個環遊世界的清朝人。

詹世釵的身高也讓他鬧出不少趣事，小時候跟母親去逛元宵節，詹世釵餓了，就直接在大眾面前吸吮母親溫柔的奶，當時民眾還直接咒罵他們母子在大街上做出如此不雅的行為，但詹世釵的母親展現高EQ，表示自己孩子還沒滿兩歲，只是長得高。

此外詹世釵的一生還遇上了太平天國事件，當時節節敗退的清軍在村子裡搶劫時闖入詹世釵的家中，但詹世釵明白自己的優勢就是賣高，只見他不疾不徐的站起身來，清軍望見如此高人，嚇得屁滾尿流立馬奪門而出。

雖然身高破300公分，但結婚這件事也沒難倒詹世釵，他還是CCR的代表性人物，據說他原本有一名中國籍的妻子，但妻子早逝，之後詹世釵在澳洲認識一名英國女子名叫凱瑟琳桑特利（Catherine Santley)，兩人結婚後還育有兩子，但沒有遺傳到詹世釵的身高。

詹世釵晚年都在英國度過，還在英國的伯恩茅斯開了一間中國茶館兼古董店，販售中國茶葉和青銅古董，1893年他的第二任妻子去世，就在充滿喪妻之痛的4個月後，詹世釵因病結束了自己的一生，享年51歲，他是據傳有紀錄身高最高的人。