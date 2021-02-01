一見64歲慈禧！26歲英國軍官「秒暈船」：我永遠淪陷...癡愛6年

大陸中心／綜合報導

慈禧太后愛美是出了名的，洗澡水都是由專人用玫瑰花調配，即便邁入晚年皮膚依舊十分滑嫩。1899年英國26歲的軍官到北京，見到64歲的慈禧時被迷倒，「她的盛世容顏讓我永遠淪陷」，兩人隨後更是開展一段驚世駭俗的跨國戀情。

▲ 慈禧。（圖／百度百科）

埃德蒙·拜克豪斯（Edmund Backhouse）生於1873年，為一位英國軍官，他在回憶錄《滿洲的衰落》中，記載了他與慈禧長達6年的情人關係，甚至對「某些環節」做出了詳細的描寫。

埃德蒙在書中對慈禧的美貌大加讚賞，當時的太后雖已60幾歲，但由於保養比較好，看起來就像40多歲的婦人，讓他很是著迷。

埃德蒙在回憶錄寫道，「他是我一生中見過的最美女人，她的雍容華貴讓我打心底愛慕，她的盛世容顏讓我永遠淪陷。」

1904年入宮為慈禧畫像的美國女畫家卡爾也表示，慈禧年近七旬但「猜度其年齡，至多不過40歲」；慈禧能征服男人最有魅力之處在於她的眼睛，而這雙眼睛是畫家永遠畫不出來的。

▲慈禧十分注重保養。（圖／百度百科）

慈禧與他發生黃昏之戀時，慈禧已經67歲，而他僅29歲。就是這個曾經出使中國的年輕、帥氣的英國軍官，陪伴慈禧度過了人生最後的六年情感生活，他和慈禧之間的曖昧關係，令朝廷重臣榮祿都忍不住偷偷拿宮中的寶貝來巴結。

外界對埃德蒙的評價不一，有的說法是埃德蒙確實是晚清時期英國的歷史權威，但也有人認為埃德蒙很多東西都屬編造，同時他是個雙性戀。

▲慈禧畫像。（圖／維基百科）

不過從當時留下的照片，透過人工技術復原並計算出慈禧太后年輕時候的樣子，多數學者認為，慈禧太后年輕時也算是位美少女。

此外，慈禧本身也是愛美狂人，洗澡時上身和下身是要分開洗的，而洗澡水是由專人用玫瑰花調配的。她還發現人的乳汁可以養顏美容，是可使青春永駐的最佳妙方，於是專門設置3名奶媽以保證可提供每天充足健康的奶水。