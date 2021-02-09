年夜飯最討厭哪道菜？網一面倒點名「它」：沒人吃整鍋倒掉

▲除夕夜與家人聚在一起圍爐吃年夜飯，最是幸福了。（圖／資料照）

實習記者高琳景／綜合報導

農曆除夕要到了，不少民眾已準備返鄉，和家人一起圍爐吃年夜飯。一名網友表示，長年菜、佛跳牆、白斬雞等，都是年夜飯中常見的菜色，他好奇民眾在年夜菜中最不想看到的是哪道菜？不少網友點名「這道」，卻還是年年都會出現。

一名網友在PTT八卦板以「年夜菜最討厭看到哪道菜？」為題發文，表示「過幾天就要吃年夜飯了，家裡有長輩的人想必一定會準備很多菜，有要拜拜的跟一些必吃的年年有魚啊、長年菜啊、佛跳牆、白斬雞、烏魚子，不知道大家最討厭看到哪道菜？」

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貼文一出，立刻引發網友熱議，不少網友指出「素肚」、「三色豆阿！沒有之一」、「掛菜阿，又苦又不好吃」、「加芋頭的佛跳牆+1，到底為什麼要加芋頭破壞呢？」、「烏魚子，又貴又廢」、「白斬雞+1，尤其很多骨頭比肉還多」、「超肥豬蹄膀」、「連煮三天的芋頭火鍋，超噁」。

其中，網友幾乎一面倒點名「長年菜」，「長年菜真的不知弄來幹嘛的，根本沒人吃」、「長年菜，還不能咬斷」、「長年菜，嘔嘔嘔」、「長年菜十幾年上桌沒吃過一口」、「長年菜，最後整鍋丟掉」、「長年菜還要一次一口吃，噁」、「長年菜從除夕擺到初七永遠沒人吃，還是每年出現」。

事實上「長年菜」是由芥菜煮成，由於芥菜的葉子又長又大，因而被視為長年菜，代表延年益壽，加上芥菜味道有點苦，象徵苦盡甘來，因此成為過年的經典菜色。