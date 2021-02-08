韓粉痛批台派側翼「護航雞排妹」　簡直把翁立友當韓國瑜打！

▲韓粉粉專也對雞排妹事件發表了看法。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

雞排妹（鄭家純）指控歌手翁立友性騷擾事件，持續成為網路上各方名人討論的話題，就連韓粉粉專也不例外，對於這起事件發表了看法直言，台派側翼為了護航雞排妹，「簡直把翁立友當韓國瑜打」。

韓粉粉專「韓黑父母不崩潰」6日發文指出，「我問天我問天 干ㄟ單咩相殺，本是同根生相煎何太急，台派側翼為了護航G排妹（雞排妹），簡直把only you（翁立友） 當韓國瑜打！」

▲「韓黑父母不崩潰」直言，側翼把翁立友當韓國瑜打。（圖／記者李毓康攝）



「韓黑父母不崩潰」表示，「但是，稍等一下！翁先生可是綠營御用藝人啊！這就是為什麼我們一直沒加入戰局的原因！人家宮廷內鬥大戲，我們看戲就好，何必跳下去跟著演呢？而且順利成功轉移焦點」。

網友則在這則PO文中留言表示，「應該要抵制，不要有這個歪風」、「兩個人都不敢提告，真的不知道他們是演演戲還是如何」、「只有一種可能，轉移焦點」、「大水沖到龍王廟，網內互打」、「對！當個吃瓜群眾看戲就好」。

▲根據活動紀錄，翁立友其實橫跨藍綠，「韓黑父母不崩潰」所稱的「綠營御用藝人」說法，並不正確。（圖／高雄市政府提供）



雞排妹向來不諱言自身挺綠的政治立場，至於「韓黑父母不崩潰」提到的翁立友為「綠營御用藝人」，根據過去的活動的紀錄，翁立友其實橫跨藍綠，並沒有表現特別的政治立場。