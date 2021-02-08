1歲萌娃濃密長睫毛太美！網狂喊「假的吧」　母拍闢謠片吸48萬讚

▲ 瑪德琳閉上眼後，纖長的睫毛十分搶眼。（圖／翻攝自TikTok／@madelynsmomma）

記者陳宛貞／綜合外電報導

為了擁有濃密的長睫毛，許多人勤勞使用睫毛增長液，也有人定期美睫。近來就有名可愛的女嬰，在媽媽將她睡著的模樣PO上TikTok後爆紅，因為她的睫毛實在太長、太美，引起轟動，甚至讓眾多網友懷疑她的睫毛是假的。

來自美國的諾頓（Katie Norton）TikTok頁面上充滿1歲女兒瑪德琳（Madelyn）的影片，吸引大批粉絲。許多人為瑪德琳的長睫毛感到驚訝，不少女性開玩笑地表示羨慕，「好想偷走」。

由於先前有網友留言稱，「那很明顯不是她真的睫毛」，諾頓馬上出面闢謠。她拍攝的一段影片中，她趁瑪德琳睡著後，以化妝棉小心翼翼地擦拭她閉著的雙眼，結果沒有任何東西脫落。她上傳影片時也寫下，「我的寶寶不用任何化妝品、精華液、假睫毛、眼線筆、睫毛膏等等，這是她真正的睫毛。」

這段影片獲得超過300萬次觀看、逾48萬個讚和數千則留言，網友紛紛表示，「妳不需要向人們證明什麼」、「我真羨慕這個孩子」、「我的頭髮都沒這麼長」、「她太幸運了」。

也有網友站在家長的立場表示，「那很明顯是她的睫毛，她不會為孩子化妝或接睫毛」，諾頓回應道，「我覺得這很明顯，但總有人指責我給14個月大的孩子畫眼線或假睫毛。」

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