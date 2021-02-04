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自私行為炸多！12星座「春節運勢」曝　4星座年前忙一波

▲▼女孩,女,忙碌。（圖／取自Pixabay）

▲農曆新年將至，許多人因此異常忙碌。（圖／取自Pixabay）

辰宇力 ☆ 星象預測與12星座運勢 ☆ 2021.2.5 ~ 2021.2.12

近期星況

本週即將迎接農曆春節長假，工作上與家庭間都有許多重要的行程需要趕緊完成。很多人在未來一週內都異常忙碌，但也可能因為急躁，很多衝突的狀況會出現。插隊、搶快、不按牌理出牌的自私行為將在本週頻繁發生。農曆春節期間，可能會有重大新聞影響金融市場，部分科技公司、金融機構也有可能會在年後消失。本週請預先安排合適的資產配置。

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展望未來7日，巨蟹得到意外發展的機會。處女凸顯自己地位的重要性。摩羯已經準備好休長假的心情。天秤有享用不完的美食筵席。白羊與家人歡聚。雙魚與好友一起準備過年。金牛安排長途旅行。射手為自己的計畫奔波。雙子為了工作趕進度。獅子公私都忙碌。天蠍為他人的瑣事辛勞。水瓶要扛起很多別人丟出來的責任。

一週星情氣候名詞解析

晴：開心的一天。順順利利，或許也會有好事發生。
晴時多雲：大致上開心的一天。也許會遇到些無傷大雅的蠢事。
陰：有點壓力，甚至心情不太開朗。可能會有事情讓你煩惱。
雨：可能會遇到讓你不開心的狀況，甚至受到實質的損害。
暴雨：很有可能會遇到讓你憤怒或難過的事情，或是受到較為嚴重的實質損害。

12星座一週星情氣候

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♈️ #白羊座 #Aries (03/21~04/19)

本週開運色 : 暗紅、褐紅

2/5 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/6 (SAT): 晴 Sunny
2/7 (SUN): 晴 Sunny
2/8 (MON): 雨 Rain
2/9 (TUE): 雨 Rain
2/10 (WED): 晴 Sunny
2/11 (THU): 晴 Sunny
2/12 (FRI): 晴 Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♉️ #金牛座 #Taurus (04/20~05/20)

本週開運色 : 褐、墨綠

2/5 (FRI): 雨 Rain
2/6 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/7 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/8 (MON): 晴 Sunny
2/9 (TUE): 晴 Sunny
2/10 (WED): 雨 Rain
2/11 (THU): 暴雨 Heavy Rain
2/12 (FRI): 雨 Rain

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♊️ #雙子座 #Gemini (05/21~06/21)

本週開運色 : 銀白、藍紫

2/5 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/6 (SAT): 陰 Cloudy
2/7 (SUN): 陰 Cloudy
2/8 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/9 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/10 (WED): 晴 Sunny
2/11 (THU): 晴 Sunny
2/12 (FRI): 晴 Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♋️ #巨蟹座 #Cancer (06/22~07/22)

本週開運色 : 暖黃、橙紅

2/5 (FRI): 晴 Sunny
2/6 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/7 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/8 (MON): 陰 Cloudy
2/9 (TUE): 陰 Cloudy
2/10 (WED): 陰 Cloudy
2/11 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/12 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♌️ #獅子座 #Leo (07/23~08/22)

本週開運色 : 綠、黃

2/5 (FRI): 雨 Rain
2/6 (SAT): 晴 Sunny
2/7 (SUN): 晴 Sunny
2/8 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/9 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/10 (WED): 陰 Cloudy
2/11 (THU): 暴雨 Heavy Rain
2/12 (FRI): 陰 Cloudy

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♍️ #處女座 #Virgo (08/23~09/22)

本週開運色 : 紅紫、黃

2/5 (FRI): 晴 Sunny
2/6 (SAT): 雨 Rain
2/7 (SUN): 雨 Rain
2/8 (MON): 晴 Sunny
2/9 (TUE): 晴 Sunny
2/10 (WED): 晴 Sunny
2/11 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/12 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♎️ #天秤座 #Libra (09/23~10/23)

本週開運色 : 粉玫瑰、藍

2/5 (FRI): 晴 Sunny
2/6 (SAT): 晴 Sunny
2/7 (SUN): 晴 Sunny
2/8 (MON): 雨 Rain
2/9 (TUE): 雨 Rain
2/10 (WED): 晴 Sunny
2/11 (THU): 晴 Sunny
2/12 (FRI): 晴 Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♏️ #天蠍座 #Scorpio (10/24~11/22)

本週開運色 : 銀白、藍紫

2/5 (FRI): 雨 Rain
2/6 (SAT): 晴 Sunny
2/7 (SUN): 晴 Sunny
2/8 (MON): 晴 Sunny
2/9 (TUE): 晴 Sunny
2/10 (WED): 雨 Rain
2/11 (THU): 暴雨 Heavy Rain
2/12 (FRI): 雨 Rain

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♐️ #射手座 #Sagittarius (11/23~12/21)

本週開運色 : 褐、墨綠

2/5 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/6 (SAT): 陰 Cloudy
2/7 (SUN): 陰 Cloudy
2/8 (MON): 晴 Sunny
2/9 (TUE): 晴 Sunny
2/10 (WED): 晴 Sunny
2/11 (THU): 晴 Sunny
2/12 (FRI): 晴 Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♑️ #摩羯座 #Capricorn (12/22~01/19)

本週開運色 : 藍、藍綠

2/5 (FRI): 晴 Sunny
2/6 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/7 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/8 (MON): 陰 Cloudy
2/9 (TUE): 陰 Cloudy
2/10 (WED): 陰 Cloudy
2/11 (THU): 晴 Sunny
2/12 (FRI): 晴 Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♒️ #水瓶座 #Aquarius (01/20~02/18)

本週開運色 : 藍、藍綠

2/5 (FRI): 雨 Rain
2/6 (SAT): 晴 Sunny
2/7 (SUN): 晴 Sunny
2/8 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/9 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/10 (WED): 陰 Cloudy
2/11 (THU): 暴雨 Heavy Rain
2/12 (FRI): 陰 Cloudy

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♓️ #雙魚座 #Pisces (02/19~03/20)

本週開運色 : 粉玫瑰、藍

2/5 (FRI): 晴 Sunny
2/6 (SAT): 雨 Rain
2/7 (SUN): 雨 Rain
2/8 (MON): 晴 Sunny
2/9 (TUE): 晴 Sunny
2/10 (WED): 晴 Sunny
2/11 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny
2/12 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

▲▼星座專家辰宇力。（圖／辰宇力提供）

本周運勢分析作者

辰宇力老師，時尚圈御用占星師，精通星座與塔羅。師承星星王子，以準確透徹的星象分析與預測，以及犀利洞察的塔羅解讀聞名。現為國際時尚雜誌中文版與台灣主要新聞媒體的星座專欄作家。官方粉絲頁：星象專家 辰宇力

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