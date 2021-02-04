賣場又現搶貨潮？「超級食物年節禮盒」顧健康　主婦掃貨送禮寵愛親友

▲年關將至，賣場湧現採買年貨人潮，尤其是主打健康的桂格超級食物年節禮盒，貨架前滿是人潮。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

農曆年即將來臨，最忙的人非「一家之母」莫屬，除了要辦年貨、家中大掃除，還要準備年節料理，忙得團團轉還沒完！年節要回婆家、娘家、各親戚家走春，伴手禮不能少，挑選大方合適的禮盒又是一項艱鉅任務。買水果禮盒擔心糖分高，對長輩身體負擔太大；買糖果餅乾禮盒又怕不夠大方；而且各家都要送，要是買珍稀補品單價太高，荷包新年就哭哭。今年，走進量販店買年貨順便找靈感的主婦們會發現，竟有一款幾乎人手一盒、許多推車裡也都可見的年節好禮，原來是穀物專家桂格特別推出的「黑白穀奶活力營養禮盒」和「全天然超級穀珍禮盒」。一年初始，許多人都會立下身體健康的心願，這時能幫助健康的禮盒超級搶手，桂格滿載著營養和美味的沖泡飲品，符合現代人追求健康生活的需求，適合天天享用，送禮自用兩相宜，難怪大賣場搬貨人潮不斷。

▲主婦們走進量販店除了添購日常用品，也有許多人會為家人選擇營養補充品。

老公工作忙碌常加班應酬，幫做愛妻便當還是顧不了三餐飲食健康看到健康訊息就傳給父母、家人，卻常被已讀不回？遇上這些狀況主婦們不必灰心，想照顧自己和家人的健康有更輕鬆的方法。三款以超級食物為基底的「桂格黑白穀奶」、「桂格五麥穀珍」、「桂格全天然超級穀珍」就是最佳選擇，採用黑芝麻、杏仁、燕麥、堅果、藜麥等各種超級食物原料，擁有豐富營養和膳食纖維，具有飽足感且健康滿分，桂格更以專業技術保留穀物的胚芽、胚乳、麩皮等完整原味營養。只要簡單沖泡幾分鐘，就能將富含堅果穀物營養以及膳食纖維的美味，直接送到家人面前，食材的甜美滋味，天天喝也不膩。

▲桂格超級食物飲品，簡單沖泡不用幾分鐘就完成，方便主婦們照顧一家大小健康，實體通路就能輕鬆買到。

桂格黑白穀奶活系列中的「黑芝麻黑十穀奶」、「原杏仁燕麥穀奶」，是由桂格超級食物營養研究中心，專業營養師調配。黑十穀奶中含有黑芝麻、黑藜麥、黑米、黑豆等10種營養食材；燕麥穀奶則以原粒杏仁與全粒燕麥調和完美比例。黑白穀奶都經過桂格獨家高溫蒸煮技術，讓植物奶有如牛奶般滑順好喝，高纖配方補充膳食纖維、消化好順暢；原味、無糖兩種口味還能同時滿足全家人對於甜度的要求。主婦們平時辛苦料理家人三餐，為了順應家人口味喜好或考量長輩牙口不好，挑選食材難以全面顧及到的營養和膳食纖維，就靠即沖即食的黑白穀奶補充，非常方便又省力。

▲新的一年想用食補照顧全家人健康，桂格的「黑白穀奶」禮盒內含黑芝麻黑十穀奶和原杏仁燕麥榖奶，營養滿分。

▲桂格黑白穀奶系列是由桂格超級食物營養研究中心，專業營養師調配，品質有保證。（圖／桂格提供）

另一款同樣與專業營養師調配的「桂格五麥穀珍」，嚴選藜麥、蕎麥、燕麥、黑麥及大麥等優質五麥碳水化合物，搭配堅果、穀物，製成「松子核桃」、「杏仁堅果」、「山藥紫芋」、「黑芝麻糊」4種口味的沖泡包，減糖15%更符合現代人的飲食習慣。像是忙碌上班族壓力大，經常選擇麵包、手搖飲料就解決一餐，或下午消夜時候嘴饞想快速來點泡麵、餅乾，雖然碳水化合物能補充能量，連帶產生放鬆、愉悅感，但在選擇美味點心的同時更要注意糖的使用量，與更優質的來源，例如桂格五麥穀珍，五麥皆含有豐富纖維，加上堅果的優質脂肪來源，能增添營養體力；重點是喝起來和手搖一樣美味好喝，一包卻只有118～145大卡，相同滿足但少負擔。

▲連營養師都推薦的桂格五麥穀珍，含有豐富纖維，喝來濃郁香醇。（圖／桂格提供）

喜歡每天給家人安排各種不同豐富菜色、點心的主婦們，還有這款「桂格全天然穀珍」多元選擇，共有黑穀堅果、黃金核桃堅果、杏仁核桃、嚴選十六、藜麥堅果、黑芝麻糊6種口味，全穀配方成分看得懂才放心。桂格表示不同穀物補給不同營養，例如「杏仁核桃」的核桃與綜合堅果能滋補強身，「嚴選十六」含16種穀物、豆類及堅果種子，綜合營養能促進新陳代謝。而且無添加人工及化學添加物、無添加糖，給長輩和家人喝更安心。

▲「桂格全天然穀珍」有多種風味可選，滿足全家人的口味喜好，迎接年節也推出禮盒。

聰明的主婦們，今年就用超級營養的飲品來為自己和家人的健康帶來新氣象，過年到親友家送上一份「桂格黑白穀奶活力營養禮盒」、「桂格全天然超級穀珍禮盒」或是「桂格五麥穀珍」，將「新年快樂、健康平安」的祝福語化作實際賀禮，以超級食材照顧眾家親友的健康，更顯窩心；趁年前到大賣場搶購，早早準備起來，就能輕鬆歡喜地迎接新年。

▲桂格的「黑白穀奶多元營養禮盒」分有原味和無糖兩種。（圖／桂格提供）

▲桂格的「全天然超級穀珍禮盒」是兩種口味組合包，還有其他搭配可選。（圖／桂格提供）



▲下週即將過年，民眾搶買人氣伴手禮桂格超級食物年節禮盒，要是手腳太慢可是會撲空。

【註】五麥穀珍系列減糖15%，係指與「桂格奇亞籽麥片-蘋果牛奶」相比，糖含量至少減少15%。

桂格超級食物年節禮盒除了到大賣場購買方便，現在上網購買也更便利！



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