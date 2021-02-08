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伊朗要求美國先解除制裁再談核協議　拜登1動作回應

▲▼報導分析，拜登轉而支持伊衛拉選上WTO秘書長。（圖／達志影像）

▲拜登政府重談伊朗核協議有前提。（圖／達志影像）

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著拜登成為美國總統，伊朗核協議再次成為焦點。對此伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於7日表示，若想要雙方回到2015年的核協議關係，華盛頓當局就必得先取消對伊朗的制裁。

根據路透社報導，拜登此前表示美國不會為了想讓伊朗重回談判桌，就這麼簡單地取消對伊朗的制裁，當5日和7日分別被問及是否考慮取消對伊制裁，他也果斷回答「不會」。

若反過來由伊朗先停止增加濃縮鈾活動時，是否有願意取消制裁的機會，拜登則對著訪者點點頭，值得注意的是他並未口頭回答，也無法確定是否這就是一個肯定的回答。

伊朗核問題全面協議（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA）是歐巴馬政府任內，與伊朗談定的限制濃縮鈾活動的協議，但川普上任後隨即推翻該項協議，並與伊朗關係重回冰點。

根據伊朗核協議，內容允許伊朗政府將鈾濃縮至3.67％，但協議破壞後伊朗便開始不理會這項限制。對於伊朗最高領袖哈米尼的說，白宮官員則表示拜登的意思是，不是要伊朗先完全停止濃縮鈾的活動，雙方才能開啟對話，而是先將濃縮的比例回歸到協議的標準內。

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