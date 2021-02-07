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社會 社會焦點 保障人權

墓園幫女兒嗆聲…離開5分鐘後「霸凌男遭斷手」　他否認有復仇

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄鳳山少女遭情侶帶人霸凌，其中19歲的黃姓男子6日晚間被方姓友人約出門後，遭私刑斷手，警方獲報後陸續逮捕16人到案說明。而被霸凌者的林姓少女父親今日也到警局說明，表示他絕對沒找人私刑，全案進入司法程序，不會做理虧的事。

黃男幫女友出氣，帶著朋友霸凌林姓少女並錄影取樂，事件曝光後遭網友肉搜。此時，黃男的方姓好友聲稱可以處理霸凌案，便在6日晚間邀黃男出面道歉，沒想到黃男到場後被20多人帶到大寮區玫瑰園墓園圍毆，導致右手手肘骨折、無名指骨折，頭部擦挫傷，最後被丟包醫院。

▲▼鳳山驚傳霸凌事件。（圖／翻攝臉書／鳳山人在地大小事）

▲黃男與女友霸凌林姓少女。（圖／翻攝臉書／鳳山人在地大小事）

▲▼霸凌男遭私刑，17秒片被PO上網。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲霸凌男遭私刑，17秒片被PO上網。（圖／記者黃子倩翻攝）

據《聯合報》報導，林父到案表示，他6日晚間開車帶兒女到墓園，問黃男已還錢為何還要動手，黃則回應是女友沒告知。林父認為全案進入司法程序，決定不動手洩憤，只在墓園停留5分鐘後就回家。

林父表示，他不知道離開後黃男被打，澄清絕對沒有找人對黃男私刑。此外，由於方男認識私刑者中的3、4人，警方認為私刑者應該是方男的友人及主動前來的網友，因此排除林父報仇的可能性，但詳細案情還有待釐清。

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