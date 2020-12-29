藥頭遭通緝繼續販毒　「小平頭變大捲髮」險脫身...手臂刺青露餡

▲毒蟲為了躲避警方追查，逃亡期間還不斷變換髮型以及變裝，混淆警方視聽。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子因毒品案遭通緝，不斷變換髮型、裝扮混淆警方視聽，最後警方掌握其藏身處，上門攻堅逮人，男子原本還拒絕承認，最後根據他手臂上的刺青比對，才讓男子鬆口坦承，並在住處內查獲多包海洛因、安非他命毒品。

警方調查，58歲的周姓男子因毒品案遭到發布通緝，期間不斷變換藏身處，還剪頭髮變換髮型、變裝等方式混淆警方視聽，且逃亡期間還繼續販賣毒品，警方獲悉後隨即展開追查。

▲毒販因案遭通緝，但跑路期間還販毒維生，警方逮人查獲多包海洛因、安非他命毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

追查後發現，周姓藥頭主要以新北市中和區、新店區當作交易毒品的地點，最後跟監埋伏後於日前掌握嫌犯行蹤，逮捕後發現周男與警方掌握的照片差很大，原本的小平頭變成「大捲髮」。

警方一度以為「抓錯人」，且周男完全不願意說話，企圖裝傻讓警方摸不著頭緒，最後發現男子手臂上的紋身與警方掌握的一模一樣，周男見賴不掉終於坦承，且住處內查獲多包海洛因、安非他命毒品。

警方訊後依通緝罪嫌將周移送歸案，另外也依照毒品罪嫌移送地檢署偵辦，呼籲民眾千萬不要輕忽毒品之危害，毒品不僅殘害個人健康，更易衍生其他治安事故及造成家庭破碎。

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