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國旅補助明起上路！2/13前55歲↑「衝北部6縣市玩」爽領6000元

▲春節孝親專案使用方式。（圖／觀光局）

▲春節孝親專案使用方式。（圖／觀光局）*點圖放大

記者李宜秦／台北報導

為刺激國內旅遊景氣，交通部觀光局規劃「春節孝親專案」，將於明（8）日正式上路，只要年滿55歲以上國民，在8到13日間自外縣市至北北基桃竹等6縣市旅遊，搭配搭乘大眾運輸，每日可領1500元補助，最多可補4次、共6000元。

為協助紓緩春節返鄉車潮，鼓勵長輩北上闔家團圓，觀光局於2月8日至13日辦理「春節疏運孝親專案」住宿優惠補助，只要55歲以上本國國民，自外縣市前往基隆市、新北市、臺北市、桃園市、新竹市、及新竹縣6縣市，並以住宿搭配臺鐵、高鐵、國道客運及飛機（遊覽車不適用）」等配套專案，每人最多就可享6000元補助。

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觀光局台灣旅宿網已公告補助使用辦法，根據官網顯示，參與本次活動的旅行社目前共34家，包括易遊網、東南、雄獅、燦星、五福等多家業者，民眾可透過旅宿網，直接點進旅行社官網，購買相關遊程。另旅宿網上也公告11題Q&A，若有任何問題可即時參閱。

▲▼觀光客,觀光,國旅,旅遊,旅客,出遊,南投,清境農場。（圖／記者李宜秦攝）

▲觀光局推動國旅補助方案。（圖／記者李宜秦攝）

春節孝親專案11大Q＆A
Q1：活動目的
為協助紓緩春節返鄉車潮，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，並對於旅館業住用率未見復甦之區域予以紓困，故以疏運及紓困為目的，辦理「春節疏運孝親專案」住宿優惠補助，鼓勵長輩搭乘大眾運輸到優質的旅館闔家團圓過春節。

Q2：活動查詢
109年12月8日下午2時起，旅客可至臺灣旅宿網（https://www.taiwanstay.net.tw）連結至「春節疏運孝親專案」活動專區（網址：https://parents.tbroc.gov.tw）查詢有參加本活動的旅行社。

Q3：活動期間
1. 110年2月8日起至110年2月13日止。
2. 依據交通部過往春節疏運大數據，從除夕當天開始返鄉車潮將會湧現，初二之後會是另一波車潮，故規劃「春節疏運孝親專案」在春節連假前2天（110年2月8日）開始實施，並於收假前兩天（110年2月13日）結束。

Q4：適用對象
55歲以上本國國民（於活動期間入住時須年滿55歲，即民國55年2月13日前出生者）。

Q5：優惠措施
1. 須向「春節疏運孝親專案」活動專區公告參與獎助活動之旅行社購買孝親專案套裝產品（110年2月8日至11日大眾運輸去程票+6縣市住宿+110年2月12日至14日大眾運輸回程票），才可享產品費用折抵優惠，說明如下：
(1) 住宿部分：因本活動目的之一是對旅宿業住用率未見復甦之區域予以紓困，故以住宿北部之臺北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣及新竹市等6個縣市合法觀光旅館及旅館為限。
(2) 於上開6個縣市住宿，每房每晚依套裝產品實際價格由旅行社折抵費用最高1,500元。如係購買3天2夜以上之套裝產品者，單一套裝產品累計折抵費用最高以該套裝產品實際總價為限。（例：3天2夜套裝產品售價3500元，可累計折抵最高3000元；3天2夜套裝產品售價2500元，可累計折抵最高2500元。）
(3) 須用1位入住且符合資格之旅客身分證字號申請，每一身分證字號限使用4次。同日已使用過之身分證字號不得再使用。
(4) 大眾運輸部分：僅限台鐵、高鐵、國道客運及飛機（遊覽車不適用），須包含110年2月8日至11日跨縣市前往活動區域之去程票，以及110年2月12日至14日自活動區域返回出發地之回程票。
(5) 住宿夜數應與大眾運輸去、回程期間相符（如：大眾運輸去程於110年2月10日，回程於110年2月13日，則住宿部分應為3夜，不限住宿同一旅館；如套裝產品為2天1夜，則大眾運輸去程僅能於110年2月11日，回程於110年2月12日）。
2. 辦理補助之活動期間，如經費提前用罄，即會公告停止受理補助申請，請務必注意活動專區及前揭旅行社公告之相關資訊。

Q6：申請補助方式
1. 使用折抵身分證字號之旅客本人必須入住。
2. 旅客於入住前或入住當日至「春節疏運孝親專案」活動專區，掃描並上傳身分證或健保卡（任一）正面圖檔，建立旅客資料檔案。
3. 旅客入住時須提示身分證或健保卡正本（任一）供旅館業者核對是否本人入住及是否年滿55歲。
4. 觀光局核定之旅行社確認民眾實際入住並符合補助資格，由旅行社折抵套裝產品費用給旅客。

Q7：民眾自行向參與活動旅館訂房並自行向大眾運輸單位購買交通票是否適用本活動？
因本活動尚有協助春節疏運之目標，故民眾所購買之專案套裝產品須由前揭區域以外之縣市搭乘高鐵、台鐵、國道客運或飛機等4類大眾運輸工具前往6縣市，才可使用專案補助。
且本活動適用訂房方式為「透過觀光局核定之旅行社購買孝親專案套裝產品」，故民眾自行向參與活動旅館訂房並自行向大眾運輸單位購買交通票，不適用本活動補助。請直接洽觀光局核定之旅行社確認適用本活動之套裝產品，亦請先向觀光局核定之旅行社洽詢購買及退款相關細節，再進一步訂購套裝產品。

Q8：可以搭配其他優惠使用嗎？
1. 高鐵聯票、高鐵假期亦屬搭乘大眾運輸之優惠措施，不得與孝親專案重複申請，故不適用。
2. 是否可同時使用縣市同時段之相關優惠，因涉及旅館是否與旅行社合作，請直接向所購買之旅行社詢問清楚。
3. 國際訂房平台之房源並非全部為合法旅宿或有非本國旅宿，故不適用。

Q9：住宿區域限定北部，中南東部或離島民眾有享受優惠嗎？
1. 因符合衰退率逾三成之區域為Q1-5所列6個縣市，故將嘉惠中南部、東部或離島出發前往北部過年的長者及其家人。
2. 另針對中南東部及離島的旅宿業者，請參考本局另已公布實施為期2個月適用全臺22縣市「冬季平日團遊獎助方案」。

Q10：諮詢專線
觀光局核定旅行社聯絡資訊已公告於「春節疏運孝親專案」活動專區。

Q11：Q&A滾動修正
本Q&A將視活動執行情形滾動檢討修正，均請依最新公布之版本配合辦理。

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