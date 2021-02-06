射破頸動脈「一槍奪命」！鳳山男怨友害關18年　落網起出42發子彈

▲蔡嫌因毒品案遭重判18年，認為是好友陳男背叛、通風報信才會害其被逮，因此憤而開槍尋仇。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

高雄市鳳山區中山東路巷內今（6日）凌晨2時許傳出槍響，陳姓男子（58歲）遭到好友蔡男（60歲）持槍射殺，頸部動脈中彈，當場血流如注，經送醫搶救後仍宣告不治死亡；蔡男在行兇後逃亡8小時，今早9時55分落網，警方初步調查，蔡男先前因涉毒品案遭重判18年，懷疑是好友陳男通風報信，為此才會氣憤扣下板機行兇奪命。

警方初步掌握，兇嫌蔡男、與死者陳男是舊識，2人結識已久，但先前蔡男因持有毒品遭人舉報，被逮後重判有期徒刑18年，蔡男為此憤恨難平，懷疑是好友陳男通風報信，害他因此背上刑責，因此約陳男今凌晨碰面談判。

凌晨2時許，陳男在妻子鄭女、友人吳男的陪同下前往中山東路巷內與蔡嫌碰面，雙方談判一陣後，蔡一言不合隨即掏槍，朝著陳男扣下板機，雖然擊發過程一度卡彈，但其中一發子彈仍順利擊出，並射破陳男頸部動脈，鮮血當即如泉湧般噴濺，目睹這幕的鄭女當場嚇傻，急忙求救，而行兇的蔡嫌則趁亂逃離現場。

事後陳男雖然緊急送往醫院搶救，惟其傷勢過於嚴重，凌晨3時27分宣告急救無效死亡。警方獲報後立即成立專案小組追查，並於今早9時55分於中崙一路發現蔡嫌身影，當場上前予以圍捕壓制，並在其身上起出手槍1枝、子彈42發，全案依殺人及槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦。

▼蔡嫌逃亡8小時後落網。（圖／記者黃子倩翻攝）