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基隆3歲童發燒4天亡！真相逆轉「內臟破裂」　保母丈夫收押

記者郭世賢／基隆報導

基隆市2020年9月發生一起3歲男童發燒猝死案，事發當時男童在保母家午睡死亡。基隆地檢署經解剖案情大逆轉，發現男童疑受虐內臟破裂，將無照保母及其丈夫都被列被告，昨日檢方傳喚保母丈夫，以涉傷害致死等罪嫌疑重大，且有逃亡串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

▲▼基隆3歲男童陳屍保母家，警方展開調查。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲3歲男童發燒4天猝死，經解剖發現內臟破裂，無照保母的丈夫5日深夜收押禁見。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

檢警調查，2020年9月接獲一名保母報案，指男童高燒不退昏迷，救護車到場時，發現已無呼吸心跳死亡。經查，男童的父母在廟口做生意，從2020年5月20日左右開始交由該無照保母幫忙帶小孩，而事發前，男童已發燒3、4天，卻遲遲都沒有被帶去看醫生，直到案發當日下午保母要叫醒男童時，才發現出事了。

▲▼基隆3歲男童陳屍保母家，警方展開調查。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲經基隆地檢署檢剖發現男童內臟破裂、顱內出血等重大傷害。

檢方相驗發現，男童腳部疑有跌傷舊傷口，死因不明，為求慎重解剖釐清，追出男童內臟破裂、顱內出血的恐怖真相，檢警認為應外力造成，但保母和其丈夫矢口否認有任何施虐情形，堅稱男童曾在附近公園不慎跌倒撞傷。

基隆市府社會處調查，保母是幼保相關科系畢業，但沒有保母登記執照，卻上網發文表示可托育孩子，男童的父母親才找上她收托。5日檢方以保母丈夫有逃亡串證之虞，向法院聲請羈押，深夜約11點，法官裁准羈押禁見，全案將朝傷害致死等罪偵辦。

▲▼基隆3歲男童陳屍保母家，警方展開調查。（圖／記者郭世賢翻攝）

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