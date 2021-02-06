3因素「一日9.8℃→28℃」　對流性降水攻擊小年夜！北中南兩樣情

▲受到晴朗、風弱，夜間輻射冷卻作用影響，今晨最低溫出現在新竹峨眉9.8度。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

受到晴朗、風弱，夜間輻射冷卻作用影響，今晨最低溫出現在新竹峨眉9.8度，不過白天陽光露臉後氣溫回升，可以達到28度，一天之內溫差將近20度，要特別注意。小年夜「對流性降水」通過全台有雨、北濕涼中南舒適至初三。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，週末(6、7日)兩天各地晴朗穩定；白天「和煦冬陽」，夜間「輻射冷卻」，日夜日溫差近15度，年長者及心血管疾病患者，得特別注意氣溫變化。今日白天起氣溫：北部13至28度，中部11至28度，南部11至29度，東部12至27度。

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▲左圖：最新(5日20時)歐洲中期預報中心模式(ECMWF)模擬除夕(11日)8時500百帕高空圖顯示，高空槽(紅虛線)提供台灣附近的上升運動。右圖：同時的地面模擬圖則顯示，鋒面(白虛線)在台灣附近醞釀，伴隨明顯降雨。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）



下週一(8日)東北季風增強，桃園以北、東北部及東部轉有局部短暫雨，氣溫略降；新竹以南晴時多雲、日夜溫差大。下週二(9日)鋒面前的中高雲逐漸移入，各地區雲量漸增，東半部有局部短暫雨，西半部亦有零星飄小雨的機率。

小年夜(10日)鋒面伴隨「對流性降水」(左圖)快速通過，為各地帶來明顯降雨。除夕(11日)白天中南部雨漸停歇，北部、東半部仍有局部雨；各地氣溫下降、北台濕涼。年初一(12日至初三(14日)受東北季風影響，北部及東半部有局部雨，中南部則是晴時多雲的天氣；北濕涼、中南部舒適，各地早晚微冷。

年初四(15日)天氣好轉。由於理論的限制，期末的模式有較大的「不確定性」，故年初二至初四的模擬，不排除仍會繼續調整，應持續觀察最新資料。