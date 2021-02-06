　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3因素「一日9.8℃→28℃」　對流性降水攻擊小年夜！北中南兩樣情

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲受到晴朗、風弱，夜間輻射冷卻作用影響，今晨最低溫出現在新竹峨眉9.8度。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

受到晴朗、風弱，夜間輻射冷卻作用影響，今晨最低溫出現在新竹峨眉9.8度，不過白天陽光露臉後氣溫回升，可以達到28度，一天之內溫差將近20度，要特別注意。小年夜「對流性降水」通過全台有雨、北濕涼中南舒適至初三。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，週末(6、7日)兩天各地晴朗穩定；白天「和煦冬陽」，夜間「輻射冷卻」，日夜日溫差近15度，年長者及心血管疾病患者，得特別注意氣溫變化。今日白天起氣溫：北部13至28度，中部11至28度，南部11至29度，東部12至27度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲左圖：最新(5日20時)歐洲中期預報中心模式(ECMWF)模擬除夕(11日)8時500百帕高空圖顯示，高空槽(紅虛線)提供台灣附近的上升運動。右圖：同時的地面模擬圖則顯示，鋒面(白虛線)在台灣附近醞釀，伴隨明顯降雨。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

下週一(8日)東北季風增強，桃園以北、東北部及東部轉有局部短暫雨，氣溫略降；新竹以南晴時多雲、日夜溫差大。下週二(9日)鋒面前的中高雲逐漸移入，各地區雲量漸增，東半部有局部短暫雨，西半部亦有零星飄小雨的機率。

小年夜(10日)鋒面伴隨「對流性降水」(左圖)快速通過，為各地帶來明顯降雨。除夕(11日)白天中南部雨漸停歇，北部、東半部仍有局部雨；各地氣溫下降、北台濕涼。年初一(12日至初三(14日)受東北季風影響，北部及東半部有局部雨，中南部則是晴時多雲的天氣；北濕涼、中南部舒適，各地早晚微冷。

年初四(15日)天氣好轉。由於理論的限制，期末的模式有較大的「不確定性」，故年初二至初四的模擬，不排除仍會繼續調整，應持續觀察最新資料。

 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
雞排妹深夜暗指「曾國城是慣犯」　 圈內人安慰：不意外
女子從11樓墜下！她目擊老公被壓倒失去心跳　祈禱後奇蹟出現

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

復興空難6年「唯一倖存空姐」2164字問：為什麼是我？　曝最悲傷事

3因素「一日9.8℃→28℃」　對流性降水攻擊小年夜！北中南兩樣情

百萬頭獎連開12天　新聞雲APP約你樂透　50枚東森幣就下注

「完美奶茶」該先倒紅茶還是牛奶？史上首次隨機對照實驗找出SOP

花10幾萬開店半年…台中牛肉麵「檢舉戰」認輸臭豆腐店：我搬家

性騷擾「為何不提告」　呂秋遠律師曝困境：恨自己為什麼是女人！

基隆火車站圓環再見　市公車「1、2、5、8路線」全改道

水上送餐！泰國熊貓外送員「拼命划船」照曝光...網笑瘋：超強

雪隧飆速115！　他3分鐘慘被開「4罰單」...釣出一票苦主：我也收過

COVAX疫苗月底配送「還有1個月可整備」　最快施打時間點曝光

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

雞排妹一走翁立友立馬現身 她馬上回來！準備「硬闖記者會」

亮刀威脅要殺掉！呆萌鴨見爸伎倆 冷眼看幾秒後...淡定轉頭冷處理

甜美女星曝整形失敗「鼻頭壞死發黑」　崩潰想輕生…丟175萬片酬還賠865萬

翁立友：我連想自殺的權益都沒有　3度提媽媽「我的母親每天都在哭」

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

復興空難6年「唯一倖存空姐」2164字問：為什麼是我？　曝最悲傷事

3因素「一日9.8℃→28℃」　對流性降水攻擊小年夜！北中南兩樣情

百萬頭獎連開12天　新聞雲APP約你樂透　50枚東森幣就下注

「完美奶茶」該先倒紅茶還是牛奶？史上首次隨機對照實驗找出SOP

花10幾萬開店半年…台中牛肉麵「檢舉戰」認輸臭豆腐店：我搬家

性騷擾「為何不提告」　呂秋遠律師曝困境：恨自己為什麼是女人！

基隆火車站圓環再見　市公車「1、2、5、8路線」全改道

水上送餐！泰國熊貓外送員「拼命划船」照曝光...網笑瘋：超強

雪隧飆速115！　他3分鐘慘被開「4罰單」...釣出一票苦主：我也收過

COVAX疫苗月底配送「還有1個月可整備」　最快施打時間點曝光

金宇彬亂髮回歸！188cm黃金比例「長腿超搶鏡」男神魅力狂噴

天冷騎機車怎麼穿才保暖？　手別插口袋　把握「3關鍵」不挨凍

家人證實《鋒迴路轉》男星逝世！ 「奧斯卡最老得獎者」享耆壽91歲

晶片換疫苗！　德國避談「是否協助台灣取得疫苗」

拜登推動大型紓困案「快速行動」：人民因疫情快面臨極限

復興空難6年「唯一倖存空姐」2164字問：為什麼是我？　曝最悲傷事

美國防部調派1100現役軍人　在美協助疫苗接種工作

德車商怕台灣晶片又缺貨　擬棄「現買現用」建立半導體庫存

3因素「一日9.8℃→28℃」　對流性降水攻擊小年夜！北中南兩樣情

《女神降臨》朱靜「校花妝」這樣畫　5重點擄獲男神的心

鄭人碩放話！7天破億吻粉絲「部位任選」　高捷曾合作雞排妹..穿著清涼「頂多看看」

生活熱門新聞

男星一聽「雞排妹名字」拒同台　網跪：神先知

女律師挺雞排妹「8問翁立友」：尊重要翻譯？

沒買到高鐵票！他改1選項空位秒湧現

雪隧飆速115慘被開「4罰單」　一票苦主現身

過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶

性騷擾「為何不提告」　呂秋遠律師曝困境

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

T妹嗆雞排妹「不寬心」：當大家都癡漢？

台中牛肉麵「檢舉戰」輸臭豆腐店：我搬家

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

泰國熊貓外送員「划船送餐」照曝　網笑瘋

彩券「店貓」誘導進店　他看暗示刮中100萬元

普妹反攻成AV天后！達人揪關鍵錯誤

復興空難6年「唯一倖存空姐」　2164字曝心情

更多熱門

相關新聞

強對流雷雨攻擊小年夜！　全台變天濕涼時間曝

強對流雷雨攻擊小年夜！　全台變天濕涼時間曝

受到輻射冷卻效應影響，氣象局針對竹苗2縣市發佈黃色低溫燈號。今晨最低溫出現在苗栗通霄鎮10.1度，日夜溫差極大、將近15度。小年夜全台有雨、新竹以北到初一都是濕涼天氣；但新竹以南則晴朗穩定。

小年夜雷雨彈炸全台　一張圖看雨變天

小年夜雷雨彈炸全台　一張圖看雨變天

「低壓+鋒面」夾擊！小年夜起全台雨一波　但有1好消息

「低壓+鋒面」夾擊！小年夜起全台雨一波　但有1好消息

春雷恐響！過年2變天時間出爐　全台小年夜起防大雨

春雷恐響！過年2變天時間出爐　全台小年夜起防大雨

連假第一天就變天！　鋒面來襲全台有雨轉濕涼

連假第一天就變天！　鋒面來襲全台有雨轉濕涼

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

即／雞排妹深夜吐心聲：邰智源、許效舜最衰

快訊／女子從11樓墜落！1樓男子慘遭重壓　2人慘死

快訊／邰智源硬起來開告！

男大生買台積電「1股按成1張」求救：完蛋了

雞排妹、翁立友為何不提告？　律師點出關鍵

雞排妹還原為何要去翁立友記者會

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

女子從11樓墜下！人夫被壓倒失去心跳　妻子祈禱後奇蹟出現

翁立友公司道歉了！　「態度放軟」求雞排妹

雞排妹傻眼「翁立友穿像新郎」目睹9月孕婦突暈眩趕人

要翁立友公開影片！雞排妹嗆：為什麼不敢

雞排妹暗指「曾國城是慣犯」　圈內人曝：不意外

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

2幼女悲傷認屍！4寶婦恍神騎上國道慘遭撞死

雞排妹控曾國城「撞胸」　同場錄影男星還原現場狀況

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面