德車商怕台灣晶片又缺貨　擬棄「現買現用」建立半導體庫存

▲德國汽車製造商正重新思考汽車零件供應鏈的模式缺漏，希望避免未來再重演晶片大短缺的問題。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球晶片短缺導致組裝線上數十萬輛汽車生產停滯，德國經濟部長也一度致函台灣政府求救台積電。對此，德國汽車製造商考慮「生產線大改組」，包括建立半導體庫存，以避免未來再遭遇一次生產線營運被迫中斷的窘境。

根據《金融時報》報導，汽車製造業數十年以來皆以「即時生產」供應鏈為營運模式，並以每日叫單送貨的方式保存現金流，這樣的方式甚至允許零件商在每日交易結束前的最後一分鐘大打價格戰。

賓士（Mercedes-Benz）製造商戴姆勒（Daimler）執行長卡倫紐斯（Ola Källenius），以及福斯旗下保時捷（Porsche）執行長布倫姆（Oliver Blume）表示，他們都在尋求改變，以預防未來不會再次碰上類似瓶頸。

「我們確實必須考慮增加庫存」，不過布倫姆表示，「但庫存要花更多錢，所以那會是最後一個選項。」卡倫紐斯則說，「如果未來儲存方式能更健全，那這會是我們有興趣的方向」，他接著表示若建立「早期預警系統」，讓他們有更充足的時間做出應變，應是目前解決問題更好的選擇。

2020年全球汽車需求量因疫情驟減，全球包括德國、日本等國的各大汽車製造商紛紛減產應變，但汽車需求復甦的速度之快，超出製造商的預料之外，導致晶片供應突然不敷需求。

晶片製造商在各國封城期間，本就面臨筆電、電視、電動遊戲機組等需求的增加，而提早進入經濟復甦階段。然而在過去數星期已來，福斯、通用汽車、日產（Nissan）和本田（Honda）等汽車製造商，都因為急遽回升的需求而來不及取得更多車用晶片，因此生產線被迫降速，甚至只能讓工廠進入閒置狀態。

福斯估計今年第一季仍因車用晶片不足，被迫減產其最暢銷的「F-150皮卡車」；速霸陸（Subaru）在財政年度的３月以前，也被降低4.7％的生產量，其在美國和日本的汽車生產量，至少會減少4.8萬輛。