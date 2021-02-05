校長睡了15歲女學生！朝會上崩潰「扒衣掏槍」　現場尖叫竄逃

▲泰國一名校長被爆與15歲女學生發生不當性關係，朝會上崩潰扒衣掏槍。（圖／翻攝自Facebook／รถยกยกรถ เทพา）

記者吳美依／綜合外電報導

泰國南部宋卡府（Songkhla）於4日發生一起誇張事件。中學校長查里普霍爾（Sayan Chaleephol）被指控與15歲女學生發生不當性關係，他為此情緒崩潰，竟在上午升旗典禮時當眾扒衣，甚至掏出手槍，把現場師生全都嚇得尖叫竄逃。

綜合The Thaiger、《每日郵報》等外媒報導，60歲的查理普霍爾原本正在宣布學校預算，卻突然話鋒一轉說道，「對不起，請原諒我」。他接著放下麥克風，解開一顆顆扣子，脫掉衣服，並拔出插在腰帶裡的手槍，試圖傷害自己，「我昨天告訴他們，我會讓更多人聽到這件事情。」

ชัดนะ ของดีเมืองเทพา ใว้โถกกะลูกหลานมึงเองนะอ้ายอี พวกโหลกสวย เหตุผลที่ต้องให้ลูกพกปืนไปโรงเรียน อย่าเบ่ๆเรื่องนี้ต้องเงียบ 由 รถยกยกรถ เทพา 發佈於 2021年2月3日 星期三

根據師生拍攝的影片，數百名學生們一看到手槍，立刻放聲尖叫，四處竄逃。老師們趕緊宣布停課，安排學生疏散離開，並把校長帶到房間冷靜一下。

據悉，查里普霍爾去年起和女學生發生關係，隨著這段不當關係曝光且越來越多人知情，他的壓力也與日俱增，最後承受不住，竟在朝會上失控。教育局官員表示，他們正在考慮施以停職處分。

警方證實3日接獲通報，「他們（女學生家長）每天都有做記錄，作為證據。我們還在調查中，並正在受害者身體檢查結果出爐。」他透露，查里普霍爾擔任校長2年，是職員與學生眼裡的大好人，不僅「沒有任何問題，還時常在下課時間和學生聊天。所以，全體師生都對於這件事情感到震驚」。

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