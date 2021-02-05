雞排妹被性騷是雙標？　呱吉舉1例坦言「保持文明距離」　網讚爆

▲台北市議員呱吉邱威傑。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

藝人雞排妹（鄭家純）日前控訴翁立友在尾牙場性騷擾，但被網友翻出她曾在直播節目上透露，曾被一名醫生拍屁股其實蠻爽的，因此被質疑是雙重標準。對此，台北市議員呱吉邱威傑舉出1個普通例子，坦言「所有的話都是看人看地點講的」，讓網友讚爆。

「『性騷擾是以當事人主觀感受做判斷依據』，也許會讓有些人覺得這不就隨便人講，好像不是很公平。」呱吉3日在臉書PO文舉出普通例子，像是「你小孩今天身體好嗎？」這句話可能只是個體貼的問候，但如果是來自一個素有嫌隙的惡鄰居，可能就是讓人心生畏懼的威脅。

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▲雞排妹。（圖／翻攝自Facebook／雞排妹）



呱吉續指，大家判斷一個行為、一句話的惡意，本來就是受到對話當事人的相互關係影響，「如果是心儀對象的肢體接觸，當然不是性騷擾。但如果是職場上地位較高的主管或長輩，可能就是令人心生畏懼的騷擾。」

呱吉認為，因此所有的話都是看人看地點講的，「如果你不是對彼此關係很有把握時，通常不都是要以禮相待嗎？」更坦言他不覺得雞排妹有講錯什麼話，並相信對方是真的有受到騷擾的感受。「如果對造有任何委屈的感受，也必須反省自己為什麼不能對不熟的人保持文明的距離。」

貼文一曝光就讓網友讚爆，紛紛留言說「對彼此關係不是很有把握時，就以禮相待，說的真好！！！」、「中肯，100%認同」、「說得真好欸，節目效果什麼的，只有你自己這樣覺得好嗎」、「不能同意更多了」、「推文明的距離」、「支持她去提告啦！由法官第三人來主持公道」。

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