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翁立友駁性騷　女律師提8疑問：尊重要翻譯？諷好形象是為出包扭轉

▲雞排妹首度現身。（圖／ETtoday）

▲雞排妹性騷疑雲越演越烈。（圖／ETtoday）

記者葉國吏／綜合報導　

雞排妹鄭家純性騷疑雲越滾越烈，被點名的金曲歌王翁立友今天下午就要召開記者會說明，律師李怡貞對此在臉書發文連問翁立友8個問題，直言「基本的尊重有做到的話，你根本不用怕別人說話」、「時間會證明一切。」

▲▼李怡貞。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

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▲李怡貞發文力挺雞排妹。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

女人大律師李怡貞在臉書發文談論雞排妹指控翁立友性騷一事，她提出以下問題：

請問翁先生你跟雞排妹之前到底有什麼交情？有見過面嗎？

請問你們的尾牙有沒有「正常的」先綵排對過流程？

什麼原因可以你不顧主持人需要休息，不顧流程又突然cue主持人跟你站一起合唱（不管有沒有改歌詞），然後製造你所謂的舞台效果？

之後又莫名說要幫她開公司？她哪邊需要你的幫忙？很多中小企業都需要紓困你怎麼不去幫忙？

幫她開公司是金主所以可以更堂而皇之的幹嘛嗎？

「尊重」￼這兩個字需要我翻譯嗎？

李怡貞直言「尊重」有做到的話，其實根本就不用怕別人怎麼說，她認為很多人在外形象溫良恭儉讓，為了就是「私下壞事幹多等出事了可以扭轉形象。」、「很多人在思想開放性感外放，並不代表她可以隨便任人宰割。」、「時間可以證明一切」。

 

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