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20歲當兵前遭八仙塵爆火吻　55%燒傷四肢險截肢「獲賠841萬」

▲八仙樂園發生粉塵爆炸意外，傷患躺滿草地。（圖／記者陳明仁攝）

▲八仙樂園發生粉塵爆炸意外，傷患躺滿草地，當中張承騏全身55％燒傷，四肢險截肢。（圖／記者陳明仁攝）

記者黃宥寧／台北報導

2015年一場塵爆意外炸毀許多家庭的夢想，更造成486人死傷。當時一名僅20歲的張承騏在入伍前一周和一票好友就在現場，他的摯友更在場意外永別，而他全身有百分之55%面積燒傷，四肢險截肢。他與母親也委託律師向八仙樂園請求損害賠償，士林地院5日判決，主辦單位玩色創意、瑞博國際和負責人呂忠吉連帶賠償他841萬元。

畢業於開平餐飲職業學校的張承騏，原本和同校好友計畫好，等退完伍，要合開一家奶酪餐廳，由他負責研發，朋友則負責經營方面項目。但一場無妄之災卻讓他與朋友的夢想破碎，甚至全身遭火吻百分之55%，經歷了8次手術、6次清創，以及1次植皮，才讓他漸漸恢復正常生活，而他的好友更不幸在這場意外無法與他完成夢想。

張承騏和母親2017年向呂忠吉、玩色創意、瑞博公司、八仙樂園等提出民事求償，但後來母親撤回告訴，張承騏單獨請求醫療費、精神慰撫金等共781萬1284元，另再請求1倍的懲罰性賠償金，總共求償1562萬2568元。

法官最後認定，活動主辦單位也就是玩色創意及瑞博公司應對塵爆意外發生負過失責任，應連帶賠張承騏641萬8180元，另外兩公司要各給付精神慰撫金100萬元，總共判賠841萬8180元。但去年12月傷者黃映心求償案一度被判有責的八仙樂園公司，在張承騏案又被判無責免賠。可上訴。

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