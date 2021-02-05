高雄夢時代春節加碼抽「黃金牛」　初二會員回娘家回饋超越20%

▲高雄夢時代在農曆春節祭出多重好康優惠，民眾有機會帶走近6萬元的「黃金牛」。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊／高雄採訪報導

農曆春節快要到了，想好要去哪裡拍美照了嗎？5米高的莎莉大氣球就出現在高雄夢時代夢想廣場，還有超可愛的摩天輪與全台獨家大型扭蛋機，讓民眾直呼好拍又好玩！

▲超可愛的BT21摩天輪吸引民眾拍照。（圖／記者謝婷婷攝）

民眾謝小姐說：「我覺得這裡的裝置都好可愛，整體設計很好！我很喜歡BT21，因為本身就是防彈少年團的粉絲，剛剛有和BT21摩天輪、LINE FRIENDS拍照，得到超多美美的照片」。

民眾陳小姐說：「我很喜歡BT21，所以特地來夢時代逛逛。剛看到這巨型扭蛋機覺得很有趣，所以就來玩，要轉扭蛋的時候非常期待會得到什麼禮物，一轉出來發現是BT21的小錢包，非常開心」。

▲大型扭蛋機超吸睛。（圖／記者謝婷婷攝）

高雄夢時代在春節期間推出眾多好康優惠，民眾只要在小年夜（2/10）到初五（2/16）至全館指定櫃消費滿3,000元，就送300元的電子特別券，滿10,000元再贈200元，持華南夢時代聯名卡滿5,000另贈100元，或持icash Pay不限金額消費，享10% OPEN POINT回饋，連續7日好康優惠，要與民眾一同歡喜迎新。

▲近6萬元的周大福「平安大吉黃金牛」。（圖／記者謝婷婷攝）

不僅如此，初一（2/12）到初五（2/16）不限金額消費，可免費兌換台灣彩券行大樂透1張，單筆消費滿2,000元加碼送刮刮卡，每日限量2,021份，有機會刮中近6萬元的周大福「平安大吉黃金牛」。

▲烘爐地土地公加持過的1元錢母。（圖／記者謝婷婷攝）

夢時代會員們更享有特別好康，在初二（2/13）回娘家不限消費金額點數8倍贈，指定店櫃消費滿1,000元，再扣8點OPEN POINT點數，還能至B2顧客服務中心參加「點數抽好運」活動，有機會帶走20,000元的夢時代禮券，最後也能到時代廣場，投入1元硬幣兌換烘爐地土地公加持過的1元錢母，要讓民眾把好運帶回家！

▲高雄夢時代推出日本美食展。（圖／記者謝婷婷攝）

帆立貝、焦糖鮮鮑與明太子帝王蟹棒，用大火炙燒後超級可口！煎台上擺滿配料，接著快速拌炒麵，光用看得就口水直流！今年春節沒辦法出國沒關係，因為夢時代把日本的美食、好物，全都搬進了8樓時代會館。

▲日本羽田空港知名的伴手禮黃金烤鯖魚棒壽司。（圖／記者謝婷婷攝）

民眾陳小姐說：「今年因為疫情沒辦法出國，然後我知道夢時代有日本展，所以就來看看，這邊超多攤販，有很多日本的美食，我剛剛買了玉子燒，等一下還想去買章魚燒」。

▲百貨內的佈置充滿過節氣氛。（圖／記者謝婷婷攝）

民眾鄭先生分享，「我很喜歡去日本玩，但今年疫情關係就沒辦法出國，我之前在羽田空港有買過黃金烤鯖魚棒壽司，我覺得很好吃、很喜歡，沒想到今天在夢時代的日本美食展可以買到，超開心的」。農曆春節還沒想好去哪裡拍美照、吃好料嗎？高雄夢時代一站滿足所有需求，要陪民眾一起歡樂迎新年！