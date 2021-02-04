快訊／瑞士將歸還台灣「拉法葉艦案」74億元！

▲2020海軍敦睦艦隊拉法葉巡防艦。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

30年前，瑞士查扣台灣與法國爭議「拉法葉艦軍購弊案」9億多美元的回扣，今（4）日表示將歸還其中近三分之一的款項，近2.66億美元（約新台幣74億元）。

拉法葉艦軍購弊案爆發，2016年刑法沒收新制上路後，北檢為了追討不法所得，向台北地院聲請單獨宣告沒收不法所得約美金9億6975萬多元。台北地院認為，被告汪傳浦為收取回扣罪之共同正犯，將犯罪所得匯至汪家人均可動用之銀行帳戶內，為汪傳浦因違法行為而無償取得犯罪所得，因此裁定沒收。

經查，被告汪傳浦為收取回扣罪之共同正犯，其因收取回扣取得犯罪所得，並匯至汪家人，包括汪傳浦、葉秀貞、汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲均可動用之銀行帳戶內，這筆金額為汪家人因汪傳浦違法行為而無償取得犯罪所得，依刑法第38條之1第2項第2款予以沒收。

至於汪家人在帳戶凍結前曾陸續將犯罪所得匯至9個國家部分，當時檢察官認為匯至9個國家之犯罪所得也產生孳息，因此一併聲請沒收。不過法官認為，該9個國家或有拒絕與我國司法互助者，或有因時間過久銀行資料已然銷燬，檢察官無法提供資料證明未凍結匯出之犯罪所得在該9個國家確實已產生孳息，此部分並無估算基礎，因此予以駁回。