東森攜手門諾、馬偕培育護理人才助偏鄉　王令麟：職校生是社會的動力

▲解決偏鄉護理人力荒！王令麟捐1200萬培育花東護理人才。(採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝婷婷)



▲東森集團總裁王令麟親赴馬偕專校與20位來自花蓮的優秀學生見面，門諾醫院總執行長張文信、馬偕專校董事長戴約信及校長蔡承嘉等人也共同出席。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

花東地區醫療資源缺乏時有所聞，為從根本解決問題，東森集團由東森購物網、直播電商贊助門諾醫院「東部護理人員培育獎助學金」專案計劃5年1,200萬元，透過馬偕專校成立門諾專班培育優秀護理人才，畢業後將直接返鄉至門諾醫院服務。今(9/18)東森集團總裁王令麟親赴馬偕專校與20位來自花蓮的優秀學生見面，門諾醫院總執行長張文信、馬偕專校董事長戴約信及校長蔡承嘉等人也共同出席。王令麟勉勵孩子們效法南丁格爾精神「提燈前行、守護生命」，並表示這項計畫必須長久執行，為花東及偏鄉地區民眾盡一份心力。

▲門諾醫院、馬偕專校致贈印有20位專班學生姓名的「培育樹」，表達對東森的感謝。(右起：馬偕專校董事長戴約信、東森集團總裁王令麟、馬偕門諾專班學生代表、門諾醫院總執行長張文信、馬偕專校校長蔡承嘉)

▲長期關注偏鄉部落學童需求的王令麟總裁，強調東森不只做生意，更要做公益，因此很快就答應協助解決花東醫療人力缺乏的問題，贊助專案計畫。

王令麟說明，非常感謝門諾醫院、馬偕專校一起促成「東部護理人員培育獎助學金」專案計畫，給予東森一個回饋社會的機會。東森不只做生意，更要做公益，過去東森慈善基金會長期透過愛的早餐、送愛到部落等行動，關懷偏鄉及部落的孩子，因此去年花蓮門諾醫院張總執行長提出需求，東森馬上答應協助解決花東醫療人力缺乏的問題，希望透過由東森購物網、直播電商捐贈，讓這項良好的計畫能幫助學生，進而回饋鄉里，擴大照顧花蓮偏遠地區的老人照護服務。

隨著5G時代，AI技術蔚為風潮，王令麟指出：「職業學校是未來社會最需要的動力！」他勉勵學生儘管護理工作繁忙、壓力大，承受著莫大的使命，也別忘了在科技時代善用知識工具保持終身學習，東森有幸贊助這項培訓計畫一定會持續走下去，也感謝馬偕以其專業培訓護理人才，不僅幫助花東地區民眾，未來孩子們也能回到故鄉照顧家人。

▲馬偕專校董事長戴約信感謝東森的愛心與胸襟促成「東部護理人員培訓計畫」，也謝謝花蓮門諾醫院深耕花東地區提供人民幫助。

馬偕專校董事長戴約信肯定王令麟具有先知性的眼光，能看到土地及人民的需要，並找到馬偕作為合作平台；而「哪裡有需要就往哪裡去」正是馬偕的核心精神，因此感謝東森的愛心與胸襟促成「東部護理人員培訓計畫」，也謝謝花蓮門諾醫院深耕花東地區提供人民幫助，讓這個計劃能夠真正為地方提供支持，馬偕團隊將持續培訓人才，將最棒的人力要送到最需要的地方。

▲馬偕專校校長蔡承嘉感謝王令麟能夠支持門諾與馬偕，讓培訓計畫可以繼續進行。

馬偕專校校長蔡承嘉說明，馬偕體系本是為了服務人群造福社會成立的機構，近年由於醫療資源不均，加上少子化已嚴重影響東部醫療服務人力，馬偕不僅提供專業知識也致力教育護理人員具備高尚品德、親切服務及愛心。然而，學校只是負責培育訓練輔導的地方，真正的工作場域仍在門諾，感謝王令麟能夠支持門諾與馬偕，讓這個平台可以繼續下去。未來學生如果在工作場域有任何需要調整、改進的地方，老師、教授也可以再去實地溝通協助，照顧偏鄉人民義不容辭。

▲門諾醫院總執行長張文信感謝東森挹注資源，希望透過滿滿愛的訓練教出有愛心的護理人員。

門諾醫院總執行長張文信指出：「今天實際看到這群未來會到門諾醫院服務的孩子們，個個清純可愛的模樣令人非常感動，我自己也在馬偕體系待了20年，感謝王總裁願意把愛放在這些學生上，相信學生及其家人也能感受到愛」。張文信感謝東森挹注資源，誠如王令麟所言，護理工作壓力大，希望這些學生在教會醫院機構充滿愛的訓練後，未來在服務上能對病患及其家屬有多一點體諒，傳遞各界的愛心去促進台灣人民的幸福。

▲馬偕專校門諾專班學生林靖雯期待經過扎實深入的訓練後能順利考上護理師，並在畢業後回到家鄉服務。

擁有超過百年歷史的馬偕專校，在護理教學課程上相當嚴謹，理論及實務方面皆與時俱進，培育出國內無數優秀護理人才。

目前就讀馬偕專校門諾專班二年級學生林靖雯分享，當初因為馬偕專校風評好、課程扎實而選讀，而且老師也很親切，可以學到很多東西，以後遇到病人或家人生病就可以適時給予協助。過去在花東比較缺乏這類學習資源，如果以一般身分到台北就讀，對一般家庭而言其實是一大筆經濟負擔，如今透過獎助計畫，還會有課後加強輔導能學得更扎實深入，且保證在5年後可以考上護理師證照，期待未來能回到家鄉就近陪伴父母並服務花東民眾。

▲▼馬偕專校，在護理教學課程上相當嚴謹，理論及實務方面皆與時俱進，培育出國內無數優秀護理人才。

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