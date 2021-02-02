善耕365／視障者與長者的共融機構　開啟可能的台中啟明重建會

文／善耕365

圖／台中啟明重建會

如何想像一間服務視障者及長者的據點呢？他們是位在台中的啟明重建福利協會（以下簡稱啟明重建會），視障者們與社區長者們在其中唱歌、跳舞，站在一樓就聽得見大家此起彼落的笑聲…

啟明重建會定義這個據點為「家」，沒有課程時，大家照樣可以隨時走進來聊天唱歌，或是彼此料理共食。

啟明重建會原先只服務視障者，近幾年加入了長照2.0 C級巷弄站的新項目。 「對於一般長者來說， 其實也很難接觸到一群視障朋友，更別說與他們成為朋友了。」其實這樣共融的開端，原先只服務障礙者的社工也會擔心，但沒想到試辦後，反而發現是一股相互作用的力量，能讓社區長者打破自己的社交圈，跨越彼此的隔閡與視障者們共享生活點滴，他們互相協助，發覺新鮮的事物，並找到溫暖。

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失明後第一次感受到快樂 「車禍全盲後在家封閉多年，但這裡讓我走了出來。」

在機構裡有說有笑的郭大哥，與我分享，他並非先天的視障者，是因為在十幾年前因為出了車禍而導致失明，車後曾一直很封閉，幾乎待在家足不出戶，覺得人生失去意義。直到幾年前來到這裡，才從封閉的世界裡走出來，認識了許多新朋友，大家總會互相關心，常在這盡情的聊天。參與在課程時，大家會玩成一團，總是充滿笑聲。

郭大哥：「這邊透過遊戲的方式，打開彼此心房，或是與大家一起做肌力訓練，真的讓我感到很幸福。」

讓他現在不再多想負面的事情，大家平時也會在line群組裡聊東聊西貼各式笑話，就像一家人。這是之前封閉在家時所想不到的。

撕下視障刻板標籤：演戲跳舞打鼓辦展覽有何不行 ?

「我們看不到，所以也沒什麼好緊張的。」這是視障者準備上台演戲前的自嘲。在短短一個月裡，他們籌備一場戲劇表演，訴說著自己故事，在百人面前演出。





視障者除了視覺外，在生活面上，各感官中擁有豐富的生活智慧和經驗，除了「視障」的生理特徵外，視障者在許多方面的表現並不會比明眼人差，機構的邊邊一旁擺飾著許多亮麗編織包，這些都是他們的好手藝。

社工說道：「許多機構裡的視障者，手非常的巧，在編織上非常厲害。」在課程過程中，長者常會詢問視障者編織相關技巧，若遇到配色問題時，視障者也就由請長者協助。大家都有各自擅長的地方，一起協力，成為彼此的照應。

啟明重建會積極舉辦各式活動讓這邊的人參與，成為長照照據點後，更有長者自行號召開課，教大家如何做湯圓。在這個據點，被服務者，也可以是活絡據點的人！





如《小王子》裡所說：「真正重要的事情，往往是眼睛看不見的。」

視障者們在各式課程中努力破除障礙，感覺得到各種事情都能在這裡發生。失明並不代表失能。他們的生活可能比許多明眼人都來得豐富。今年的他們欲挑戰歌仔戲！ 也希望有各種特殊專長的志工朋友，願意前來教學，讓他們接觸更多不一樣的事物！ 也能更加了解他們是多活潑的一群。

外出活動到公車倡議 交通設施既人性又不人性……

視障者在外出行動時確實比明眼人困難許多，道路與騎樓間總是充滿大大小小的各種障礙，但是走出去戶外，本是每個人都享有的權利。

根據衛福部資料顯示，台灣身心障礙者人數約118萬人，其中視障者族群多達52萬人，全台各縣市皆對於解決這些身障者的交通問題，其中又以視障者族群最為棘手。各縣市陸續推出的障礙友善app，但對身障者搭車的SOP也必須確實落實。



( ↑記者實測視障者公車友善APP )

機構時常帶領著大家參訪各展覽場館、戶外活動及旅遊，不論是在外出的過程、或是視障者的自身經歷裡，都常遇過公車不停站的情形，或是沒有語音的提醒，無法讓視障者得知得知站名而無法下站，機構曾為此多次與公車溝通與倡議，也從中加強一般人對視障者的的認知。





（圖/ pexels）

社工另外也與我們分享到，曾帶著大家到台北參訪的過程中，因為台北捷運的視障輔助，每一位視障者都須在刷卡處一個個登記身分證，才得以進入月台搭乘捷運。 社工說到：「為了方便但其實不太方便….已有機構人員的引導陪同，但還是不能像一般人一樣自由的進出捷運。」也因這樣，交通輔助視障者的流程設施有時人性又不人性。



( 在機構裡的生活照顧員輔助視障者移動。 她說道：「雖然有點累，仍樂於在這裡當他們的眼睛。」)

無法忽視的共融的力量 重新書寫據點可能性

隨著全世界中高齡獨居人口不斷持續增加中，越來越多據點結合不同的群體加入，如日本流行起的 「青銀共居」、 把幼兒園搬進養老院的「代間學習中心」等等。台中啟明重建會透過連接視障者及長者的服務，讓身處不同生活群的兩端，相互碰撞、連接，在其中共享生活，或許是一帖打開未來共融的更多可能！

原文取自善耕365公益媒合平台官方網站

【失明過後 — 視障者與長者的的共融機構，開啟可能的台中啟明重建會】

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