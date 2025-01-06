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想辦法愛心公益市集募得180萬元創新高　全捐惠明視障者教養院

▲▼第七屆想辦法愛心公益市集募得180萬元創新高。（圖／業者提供）

圖、文／想辦法愛心公益協會提供

台中週六的市民廣場卻熱騰騰擠滿「粉有暖意」的愛心民眾。第七屆「想辦法愛心公益市集」以創意的風格帶來平靜的「溫柔粉紅」為主題設計，號召80個愛心攤位以二手義賣為主。今年總結募款金額高達1,833,493元，創歷年之最，現場由各愛心攤主直接將所有善款捐給惠明視障者教養院作為營運經費，用滿溢愛心點亮惠明視障者教養院未來照護之路。

「想辦法愛心公益市集」七年來持續傳愛，特邀臺中市政府地政局共同主辦，並吸引了眾多團體共襄盛舉，包括臺中市地政士公會、臺中市不動產經紀人公會、臺中市不動產經紀代銷商業同業公會及臺中市忠義國際同濟會等都加入聯合主辦的行列，展現各行各業的善心人士對社會的溫暖力量。

今年「想辦法愛心公益市集」攤位中，有董娘團清衣櫃、不到千元帶走香奈兒等級精品搶翻天，有知名繪本畫家現場拍賣珍貴原作、有產地直送的新鮮小農商品，還有眾多實用實惠的二手居家用品，時尚、文青、主婦通通收穫滿滿。

活動由湧脈文化及極光天氣晴負責企劃執行設計，特別感謝活動公益主持卓芳儀、彭佳冬、林瀅瀅、楊明祥，及參與公益演出的表演團體：葳格之星（葳格高中熱舞社）、迷火佛拉明哥藝術中心、日月星辰、忠孝國小長笛團、惠來國小長笛團、泰耶爾墩親子愛樂團、善男子樂團、花甲少年曾寶明等精彩節目，讓活動充滿愛心歡樂。中午時段由惠明樂團+SL Band的惠明感恩音樂會-心内的彼首歌，更是首次完成戶外演出，特別來賓邀請北港朝天宮董事長蔡咏鍀愛心獻唱，而活動大使鈕大可老師更是連續7年每一屆都到場用歌聲、用愛心、用行動力來支持。

想辦法愛心公益協會鄭博仁理事長表示，透過網路平台的串聯，「想辦法愛心公益市集」成功凝聚了眾多公益單位和熱心民眾的支持，讓愛心與永續化為低門檻的實踐行動。他表示，協會募款不扣行政費用全額捐出，工作人員亦為志工形式，但要常態舉辦大型活動仍須邀請大家支持，邀請更多愛心民眾加入協會與臉書粉絲頁，每年只要1200元年費，就能用行動支持永續與愛心的實踐。

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