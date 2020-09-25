東森全球新連鎖中秋節暖心送愛！王令麟豪捐千包米助社福團體過節

▲東森全球新連鎖總經理彭振東及(左7)代表東森總裁王令麟致贈300包池上米予天主教光仁社會福利基金會，與黃斯勝神父(左8)及院生齊聚一堂。(圖／記者李毓康攝，下同)

記者林璟倩／台北報導

以全新社交電商模式開啟全台24萬人展開斜槓人生的東森全球新連鎖，在業績蒸蒸日上之際，秉持東森慈善基金會董事長暨東森集團總裁王令麟「取之於社會、用之於社會」的理念，在中秋佳節期間，發願捐出千包台東池上新米予七大社福團體，今(9/25)由東森全球新連鎖總經理彭振東代表捐出300包予天主教光仁社會福利基金會，同時應光仁社會福利基金會執行長黃斯勝神父邀請一同穿上圍裙、戴上帽子於身心障礙食堂為院生們打菜、問候。

▲東森全球新連鎖總經理彭振東(左)代表捐贈池上米，由光仁社會福利基金會執行長黃斯勝神父(右)代表收受。

光仁基金會早在1950年起即投入對心智障礙者的照顧，近年更受台北市社會局委託經營管理「台北市南海發展中心」，該處提供18歲以上中、重、極重度身心障礙者作業活動、生活自理訓練等服務。有鑑於今年受新冠肺炎疫情影響重創經濟，許多社會福利團體募款及物資量銳減，連帶影響弱勢家庭生計，因此東森全球新連鎖特別於中秋節前夕準備來自東森農場的正宗池上米捐給光仁社會福利基金會，其採用生態平衡自然農法耕作，吃起來具自然香氣及Q軟口感，美味又安心。

彭振東表示，今代表總裁王令麟所捐贈的300包池上米都是來自「東森農場」的熱銷商品，希望能幫助弱勢家庭安心過杰。東森全球新連鎖的使命就是夢想、學習、執行及分享，希望建立健康、美麗、好生活的價值觀，將愛傳四方。目前東森全球新連鎖在短短2年8個月的時間，已經創造3萬多個就業機會，且擁有事業的夥伴及實習店主已達24萬人，大家透過加入東森全球新連鎖事業有了斜槓人生、額外收入，因此除了成就自己也要不吝於貢獻社會，未來也希望更多鑽石、皇冠會員因為在東森全球新連鎖創業成功獲得優渥收入之後，號召團隊一起投入回饋社會的行列。

▲東森全球新連鎖總經理彭振東與光仁社會福利基金會執行長黃斯勝神父一同為院生打菜。

黃斯勝神父特別感謝東森全球新連鎖捐贈白米餵養服務對象，讓院生們在用膳的時候感受滿滿的愛，提升心靈上的溫暖，而這些白米也將分送至服務對象家庭內，與家人、孩子一起分享這份來自東森集團的愛心，相信這份愛藉著彼此關懷將代代相傳，影響更多的人一起發揮最大的愛心去照顧與陪伴身心障礙者。

東森集團總裁王令麟堅持「別人做生意、東森做公益」的精神，長期關注全台弱勢族群，並成立東森慈善基金會迄今已邁入第20年，將東森會員的愛心送至全台各個角落。考量今年受疫情影響，許多社福團體募款、義賣不易陷入營運危機，東森仍持續熱心公益，送愛全台各個角落不停歇，先前已捐贈30萬元幫助宜蘭聖嘉民啟智中心在這波疫情中紓困，更早在新冠肺炎疫情初期即率先配合農委會銷售農漁產，化解小農滯銷危機，並向「台灣隊長」醫護警消及疫苗研發團隊致敬，捐贈保健品及東森自然美醫美級瑞昇保養品等千萬防疫禮物，近期也將開業界先例，無償協助愛盲庇護工場登東森購物電視頻道義賣，希望以實際行動送愛與全台民眾一同度過疫情難關。