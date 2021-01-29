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「美國優先」效應：歐洲疫苗延期，非洲窮國只得25劑…

▲▼新冠肺炎,疫苗,美國。（圖／達志影像／美聯社）

「美國優先」產生疫苗擠壓效應，窮國人只好「剉咧等」。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

全球新冠確診病例已經破億。這是人類在本世迄今的最黑暗時刻。各國都紛紛期待依靠疫苗走出黑暗。然而歐美巳開發 國家卻利用金錢優勢，高價囤積甚至爭奪疫苗，導致非洲等低收入國家在疫苗上「一劑難求」。

其中的一場疫苗爭奪戰就發生在剛「分手」不久的英國和歐盟之間。近日，總部位於英國的大藥廠「阿斯特捷利康」公司宣布，削減之前向歐盟承諾的疫苗供應，引發歐盟的強烈不滿。該公司22日表示，由於他們位於歐洲的生產基地產能減少，一季度交付歐盟的疫苗劑量將減少60%，由原定的8000萬劑減少至3100萬劑。

對於公司總部所在地的英國，「阿斯特捷利康」首席執行長表示，英國政府設定的到2月中旬為1500萬人接種疫苗的目標仍會實現。26日，該公司為優先向英國供應疫苗的行為解釋說：公司與英國政府簽署的協議比歐盟早3個月，

但顯然這一說辭讓歐盟無法認同。歐盟委員會衛生和食品安全委員吉德斯說：「阿斯特捷 利康公司無法確保產能，已違反雙方的協定內容和契約精神，我們拒絕所謂先到先得的邏輯。」

針對「阿斯特捷利康」減量交付疫苗問題，一些歐盟成員國主張採強硬態度。義大利、波蘭已經警告，可能將對該公司採取法律行動。 另一方面，歐盟委員會25日表示，歐盟將成立新冠疫苗出口「透明機制」。按照這項機制，在歐盟地區生產新冠疫苗的藥廠向歐盟以外國家和地區出口疫苗，必須提前通告歐盟。

「英國廣播公司」(BBC)報導，英國訂購的輝瑞疫苗主要來自位於比利時的生產工廠，這項機制可能影響輝瑞疫苗向英國的供貨。

「美國優先」再次作祟，歐洲疫苗訂單順延

參予「疫苗爭奪戰」的還有美國和歐洲。美國總統拜登1月26日表示，美國將擴大購買新冠疫苗，朝為全民接種的目標邁進，並將這種補給稱為「戰時措施」。然而，美國目前已經是全球購買疫苗最多的國家之一，之前承諾給歐洲等國的疫苗，要嘛延遲交貨，要嘛就麼減量供應。

拜登當天表示，美國政府將再購買2億劑新冠疫苗，以期在今年夏天到位，從下周開始把每週發放860萬劑疫苗的計畫上調到1000萬劑，足夠讓3億美國人在夏末秋初前接種疫苗，這種疫苗的供給保障就是他所說的「戰時措施」。《華盛頓郵報》稱，美國政府將從輝瑞公司和莫德納公司各增購1億劑疫苗，這使得美國疫苗的總供應量從4億劑增加到6億劑。

而美國前總統川普去年12月就簽署了一項行政命令，由於擔心初始階段新冠疫苗接種針劑不足，相關疫苗在開始出口之前，美國政府會把接種疫苗的優先權給予美國公民，之後再運往其他國家。

如今，美國疫苗增加的同時，美國藥廠曾承諾給歐洲國家的疫苗供應已出現減少或延誤。歐盟成員國一個月前陸續啟動新冠疫苗接種，輝瑞本月中旬以比利時一處生產廠調整疫苗產能為由，暫時減少向歐洲的疫苗交付量。一些歐盟國家不得不調整疫苗接種計畫。

西班牙首都馬德里大區27日宣布，由於新冠疫苗供應不足，將在未來15天內暫停第一劑新冠疫苗的接種工作。 歐盟多國對此強烈抗議，義大利政府已經向輝瑞發去正式警告信，要求輝瑞履行交付合約。法國政府也表示，由於新冠疫苗延遲交付，法國可能會對輝瑞製藥實施制裁。德國衛生部對輝瑞發出呼籲，要求其遵守在新冠肺炎疫苗交付量和日期方面的承諾。

以色列領先接種　巴勒斯坦「乾等」

歐美巳開發國家競相搶購疫苗，對其他國家獲得疫苗造成嚴重的衝擊。已開發國家民眾還在猶豫要不要接種時，其他一些國家民眾卻只能望眼欲穿。以色列和巴勒斯坦的情況就是一個明顯的例子。

2020年12月下旬，美國輝瑞公司新冠疫苗在以色列正式獲准上市。以色列總理納坦雅胡甚至表示，以色列或將成為第一個從新冠疫情陰霾中走出來的國家。目前以色列日均接種新冠疫苗的能力維持在15萬劑以上，目前已經有近280萬人接種了疫苗。佔以色列總人口850萬的大約三分之一。

但即使疫苗接種速度領跑全球，以色列卻因為一些做法受到多方批評。以色列衛生部日前扔掉了數百萬劑即將過期的疫苗，卻不願意為被佔領區約500萬巴勒斯坦人接種。 巴勒斯坦衛生部門27日宣布，將於2月中旬收到「首批」來自俄羅斯的新冠疫苗，而在此之前，他們能做的，只有等待。

全球新冠疫苗分配出現鴻溝

這種疫苗分配鴻溝不僅僅發生在以色列和巴勒斯坦，從全球範圍看，新冠疫苗在高收入和低收入國家之間分配不均的現象都十分明顯。世衛組織近日公布的資料顯示，全球已有約50個國家接種了總計約4000萬劑新冠疫苗，其中大部分為高收入國家。

「法新社」27日的統計顯示，以色列約31%的人口已經接種了至少一劑新冠疫苗，這一比例在英國約為10%，在美國約為6%。 由「樂施會」等多個國際組織聯合成立的「人民疫苗聯盟」資料顯示，根據人口比例，加拿大的新冠疫苗訂購量最大，足夠為該國所有人口每人接種5次。

與此相對的是，全球有30個低收入和37個中低收入國家只能透過世衛組織主導的「新冠肺炎疫苗實施計畫」(COVAX)獲得疫苗，這些國家90%的人口在2021年年內無望接種。

英國《經濟學人》智庫27日發布的報告指出，非洲、拉美和亞洲等地區至少有85個國家可能要到2023年才能獲得足夠規模的疫苗。世界衛生組織總幹事譚德塞就曾不點名地指出，非洲一個低收入國家至今只獲得了25劑新冠疫苗。

疫苗被認為是遏制疫情大流行的希望。只有全球足夠高比例的人口受到疫苗保護，才可能阻斷病毒傳播鏈。因此，疫苗分配不僅決定了各國最脆弱人群能否儘快得到保護，也關係著全球何時能戰勝疫情。

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