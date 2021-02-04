　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

范雲嗆侯友宜蓋淡海輕軌「隨意決策不溝通」　捷運局出面打臉

▲淡海輕軌藍海線今（15日）適逢「淡水漁人碼頭站」開通第一天，漁人碼頭現場人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲淡海輕軌藍海線沿線風景。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者羅婉庭／新北報導

民進黨立委范雲4日召開記者會，直指新北市長侯友宜淡海輕軌二期採河岸路線，未與居民充分溝通，是在短時間內用隨意的決策扼殺了歷史文化資產，籲侯友宜回頭是岸。對此，新北市捷運局馬上出面打臉，說明決策過程是經過長時間溝通且大多數民意之共識。

范雲4日上午與反輕軌進老街水岸行動聯盟召開記者會，指出淡海輕軌不該走老街，也不該走河岸，兩者都會嚴重影響淡水居民、遊客的生活模式，並強調金色水岸、淡水老街都是重要文化資產，批評市府不應隨意決策，呼籲侯友宜回頭是岸。

記者會結束後，捷運局立即回應，淡海輕軌第二期路網，是經108年8月21日、8月28日及109年3月23日召開3場地方說明會，獲地方民意表達輕軌不進入淡水老街之共識，且大部分民意認同河岸方案。

捷運局指出，故於考量工程技術、運輸效益及地方民意下，後續朝向河岸方案推動，目前接續辦理基本設計，並同步進行環境差異影響分析、都市計畫變更及修正計畫等作業，會將民眾關切疑慮，透過設計提出解決對策，並於初具成果後，將持續與地方民意溝通，以取得最大共識。

至於地方關切之航照燈塔，捷運局補充，若經評估有保存價值，後續將針對燈塔結構安全及必要性，一併納入評估，儘可能閃避或鄰地就近保存。

對於決策經過，捷運局說明，淡海輕軌綜合規劃報告於102年獲行政院核定，採分期興建方式推動，原路線核定方案以單軌布設行經淡水老街及中山路，除了二度召開地方說明會外，也與地方展開多次溝通拜訪。

過程中，地方意見表達希望不進入老街之訴求，惟仍希望交通建設留於淡水，要求提出替代方案，故新北捷運局據以提出替代路線河岸方案。於109年3月底召開說明會，大部分民意認同河岸方案，惟對於河岸方案細節及空間配置仍有疑慮，新北捷運局允諾回應會在後續有設計成果時持續與地方溝通說明。

捷運局強調，河岸方案路線起於捷運淡水站後方廣場，沿金色水岸環河道路續行至觀潮廣場，彎入中正路銜接回原路線，沿台2乙線續行至淡水漁人碼頭，銜接一期路網。

捷運局說，行經河岸路段路權與行人共享，在國際主要都會城市行之有年，且本工程更優化採用無電桿、無架空線設計，完整保留淡水金色水岸之親水景觀及活動空間。

針對沿河岸僅渡船頭段約30公尺長度較為狹窄，捷運局初步評估軌道兩側留設3公尺及1.5公尺之空間，符合一般行人通行及避讓條件，且考量列車在該處同時交會機率及時間極低，已研議營運管制配套措施納入設計考量，民眾通行安全無虞。

ET快訊
鄭爽爆和2孩子視訊「痛哭大喊對不起」　疑旁人引導：叫媽媽
小王探索敏感點！人妻腿抖喊「頂到了」　老公崩潰
瘋傳胡歌、劉亦菲領證結婚！　知情人爆「年底正式官宣」
快訊／欣興電子再火警！　濃厚黑煙不斷竄出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷捷團體、國民黨稱誤植「國安法21條」　中選會：未接獲更正要求

范雲嗆侯友宜蓋淡海輕軌「隨意決策不溝通」　捷運局出面打臉

快訊／控總統動用國家機器挺黃捷　罷捷團告發蔡英文違反選罷法

國民黨譏蔡英文斷交7國破紀錄　「外交要務實不要吹噓」

蔡英文拚0到6歲國家養　2022公托幼每月學費只要1000元

趙少康爆江啟臣繼續選黨主席：他第二次吃飯就說要聘我當中評委

北市電動機車汰購補助飆上9千元　加上中央補助每輛可達1.9萬

春節將至！農委會：農產品供應充裕　防範非洲豬瘟不停歇

蓋亞那「不承認台灣獨立」　國民黨：路透社提醒民進黨別高興過頭

郵輪首度加入疏運、大客車可行駛蘇花改路肩　交通部春節疏運一覽

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

給嬤顧7天！牠被寵到「忘記親娘」　看媽靠近...秒怒汪汪叫：別碰我

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

台江大道6死車禍「開到飛起來」　工務局勘查：路面無落差、坑洞

罷捷團體、國民黨稱誤植「國安法21條」　中選會：未接獲更正要求

范雲嗆侯友宜蓋淡海輕軌「隨意決策不溝通」　捷運局出面打臉

快訊／控總統動用國家機器挺黃捷　罷捷團告發蔡英文違反選罷法

國民黨譏蔡英文斷交7國破紀錄　「外交要務實不要吹噓」

蔡英文拚0到6歲國家養　2022公托幼每月學費只要1000元

趙少康爆江啟臣繼續選黨主席：他第二次吃飯就說要聘我當中評委

北市電動機車汰購補助飆上9千元　加上中央補助每輛可達1.9萬

春節將至！農委會：農產品供應充裕　防範非洲豬瘟不停歇

蓋亞那「不承認台灣獨立」　國民黨：路透社提醒民進黨別高興過頭

郵輪首度加入疏運、大客車可行駛蘇花改路肩　交通部春節疏運一覽

百變黑貓再現！陳美鳳化身「埃及豔后」突破秀場演出

桃機第三航廈招標瑕疵今重新再公告　完工期估得延後3個月

僑外生打工時數不受限！　勞動部：寒假不在這規範內

媽病逝1年！爸忽拋喜訊「要和小姨子結婚了」　他怒炸：沒倫理道德

狂買30片黏鼠板放家裡！實測1個月「結局超崩潰」　他驚呆：像示威

學生沉迷成人片！他曝日本偶像「2天拍1片」變AV天后：比你還努力

男搶救墜谷愛妻…竟成「懸崖底雙屍」！5歲童全程目睹　瞬間成孤兒

威廉森猛砍28分7籃板6助攻　鵜鶘下半場轟爆太陽收勝

迪麗熱巴胸下看光！「金色魚尾裙」S曲線來猛的　網：美到窒息

「緩和台海緊張局勢」　美智庫警告：改善美中危機管控　

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

政治熱門新聞

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

趙少康聯手韓國瑜　高嘉瑜神回14字

快訊／外交突破！蓋亞那設台灣辦公室

輪到自己被罷免　黃捷自爆「孤獨時刻」獨自爆哭2小時

黃捷見鳳山少女遭霸凌！心痛回應了

趙少康：我若當總統就把52台還給中天

顏若芳頻向藍營開砲　呂謦煒嘆：政治鬥爭

北市電動機車汰購補助飆上9千元　加上中央補助每輛可達1.9萬

教召明年試辦1年1訓、1次14天　2024年全面實施

顏若芳拿中選會罷免公報反擊鄭照新

鄭照新嗆顏若芳「鬼扯」：罷捷講幾百遍是引台灣《國安法》2-1條

罷捷緊繃！林昶佐籲挺捷者：要出來投票

國民黨重演歷史　林俊憲預言黨主席改選

更多熱門

相關新聞

范雲反對輕軌走河岸　呼籲侯友宜回頭是岸

范雲反對輕軌走河岸　呼籲侯友宜回頭是岸

淡海輕軌第二期藍海線原本規劃繞行淡水老街，不料引發地方反彈，經溝通後改採河岸新路線方案，新北市政府已於去年10月29日提送修正計畫到中央審議，待交通部核定後推動。對此，民進黨立委范雲4日表示，輕軌當然不該走老街，但是也不該走河岸，呼籲新北市長侯友宜「回頭是岸」，不要用隨意的決策扼殺了歷史文化資產。

淡水「4公里櫻花隧道」花開7成

淡水「4公里櫻花隧道」花開7成

搭起來！淡海輕軌2月刷行動支付全免費

搭起來！淡海輕軌2月刷行動支付全免費

快訊／淡海輕軌控制器異常　改單線雙向運轉

快訊／淡海輕軌控制器異常　改單線雙向運轉

淡水「幾米彩繪列車」元旦換新裝！

淡水「幾米彩繪列車」元旦換新裝！

關鍵字：

淡海輕軌淡水老街金色水岸

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

男大生「返台東確診」　陳時中回應

醫生聽診器放衣服裡「來回摸乳頭」

小樂吳思賢染毒首發聲

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

趙少康聯手韓國瑜　高嘉瑜神回14字

吳兆絃澄清大頭症　夜店公關狠打臉

即／鳳山女孩父親提告　警追出霸凌5屁孩

更多

最夯影音

更多
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」
大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面