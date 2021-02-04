范雲嗆侯友宜蓋淡海輕軌「隨意決策不溝通」　捷運局出面打臉





▲淡海輕軌藍海線沿線風景。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者羅婉庭／新北報導

民進黨立委范雲4日召開記者會，直指新北市長侯友宜淡海輕軌二期採河岸路線，未與居民充分溝通，是在短時間內用隨意的決策扼殺了歷史文化資產，籲侯友宜回頭是岸。對此，新北市捷運局馬上出面打臉，說明決策過程是經過長時間溝通且大多數民意之共識。

范雲4日上午與反輕軌進老街水岸行動聯盟召開記者會，指出淡海輕軌不該走老街，也不該走河岸，兩者都會嚴重影響淡水居民、遊客的生活模式，並強調金色水岸、淡水老街都是重要文化資產，批評市府不應隨意決策，呼籲侯友宜回頭是岸。

記者會結束後，捷運局立即回應，淡海輕軌第二期路網，是經108年8月21日、8月28日及109年3月23日召開3場地方說明會，獲地方民意表達輕軌不進入淡水老街之共識，且大部分民意認同河岸方案。

捷運局指出，故於考量工程技術、運輸效益及地方民意下，後續朝向河岸方案推動，目前接續辦理基本設計，並同步進行環境差異影響分析、都市計畫變更及修正計畫等作業，會將民眾關切疑慮，透過設計提出解決對策，並於初具成果後，將持續與地方民意溝通，以取得最大共識。

至於地方關切之航照燈塔，捷運局補充，若經評估有保存價值，後續將針對燈塔結構安全及必要性，一併納入評估，儘可能閃避或鄰地就近保存。

對於決策經過，捷運局說明，淡海輕軌綜合規劃報告於102年獲行政院核定，採分期興建方式推動，原路線核定方案以單軌布設行經淡水老街及中山路，除了二度召開地方說明會外，也與地方展開多次溝通拜訪。

過程中，地方意見表達希望不進入老街之訴求，惟仍希望交通建設留於淡水，要求提出替代方案，故新北捷運局據以提出替代路線河岸方案。於109年3月底召開說明會，大部分民意認同河岸方案，惟對於河岸方案細節及空間配置仍有疑慮，新北捷運局允諾回應會在後續有設計成果時持續與地方溝通說明。

捷運局強調，河岸方案路線起於捷運淡水站後方廣場，沿金色水岸環河道路續行至觀潮廣場，彎入中正路銜接回原路線，沿台2乙線續行至淡水漁人碼頭，銜接一期路網。

捷運局說，行經河岸路段路權與行人共享，在國際主要都會城市行之有年，且本工程更優化採用無電桿、無架空線設計，完整保留淡水金色水岸之親水景觀及活動空間。

針對沿河岸僅渡船頭段約30公尺長度較為狹窄，捷運局初步評估軌道兩側留設3公尺及1.5公尺之空間，符合一般行人通行及避讓條件，且考量列車在該處同時交會機率及時間極低，已研議營運管制配套措施納入設計考量，民眾通行安全無虞。