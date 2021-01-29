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搭起來！淡海輕軌2月刷行動支付全免費

▲2月1日起搭淡海輕軌刷動支付免費1個月。（圖／新北捷運公司提供）

▲2月1日起搭淡海輕軌刷動支付免費1個月。（圖／新北捷運公司提供）

記者羅婉庭／新北報導 

淡海輕軌推動行動支付滿週年，新北捷運公司今宣布，民眾2月使用Line Pay Money與MasterCard信用卡，包含綁定Apple Pay、Google Pay與Samsung Pay等行動支付可免費搭淡海輕軌。

淡海輕軌是雙北地區第一個在大眾運輸軌道系統導入行動支付的場域，更以公共運輸結合週邊商圈不斷點智慧生活圈為藍圖。新北捷運公司總經理吳國濟表示，淡海輕軌自去年1月起導入行動支付已滿周年，單日使用比例最高佔總運量比例達10.3%，整體平均使用比例已達4%，正逐步成長中。

吳國濟說，為了鼓勵更多民眾體驗行動支付的便利，同時也歡慶系統導入滿周年，2月1日起至2月28日止，民眾使用Line Pay跟MasterCard信用卡，包含綁定Apple Pay、Google Pay與Samsung Pay等行動支付，可免費搭乘淡海輕軌淡海輕軌，
 
此外，配合秋冬防疫專案，淡海輕服務員值勤時全面戴口罩，各車站內設置防疫小站提供酒精使用，民眾頻繁接觸的設備，包括自動售票機、加值機、ATM螢幕、車門按鈕、詢問處窗口桌面、電扶梯扶手帶及電梯按鈕等，每4小時消毒一次。

輕軌列車每天出車前及營運時間每8小時消毒一次，新北捷運公司已在各車站張貼公告，即日起，民眾進入輕軌車站區域起即須配戴口罩，搭乘輕軌也需全程配戴，提醒民眾遵守規定，違反規定將依法開罰。

▲2月1日起搭淡海輕軌刷動支付免費1個月。（圖／新北捷運公司提供）

▲2月1日起搭淡海輕軌刷動支付免費1個月。（圖／新北捷運公司提供）

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