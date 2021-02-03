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社會 社會焦點 保障人權

人夫愛打羽球！連7年與小三上山「激練雙打」…還搞小四、小五GG了

▲家庭，夢想，運動，羽球。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人夫有小四、小五被小三發現，簽下百萬本票作為分手費，小三還打電話給正宮捅破姦情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北一名愛打羽球的人夫在球場上結識小三，雙方進而交往7年、發生性行為，事後卻又另外有小四、小五，被小三抓包，簽下百萬本票作為分手費，但小三仍主動打電話給正宮捅破姦情。正宮心碎向小三提告求償，日前法院判小三應賠償正宮60萬元，可上訴。

正宮主張，小三明知丈夫已有家室，竟然仍與其發生不倫戀，雙方交往長達7年時間。2019年8間她接獲小三的囂張來電，質問丈夫後才知道此事，另外，小三還曾向丈夫討要100萬元分手費，否則就要將姦情曝光，藉此逼丈夫簽下本票，陸續拿走丈夫30萬元，心碎提告向小三求償70萬元精神撫慰金。

人夫做筆錄時坦承，因為有打羽毛球的習慣，才會在球場上認識小三，進而交往、發生多次性行為，雙方幾乎每個星期三都會到山上的摩鐵激戰，每個月至少3次；小三則辯稱，自己不知道人夫已婚，發現對方有家庭後便立即斷絕關係，100萬元是人夫為了彌補她感情的付出，主動給予的分手費。

但小三曾在檢方偵訊、法院審理時陳稱，「正宮應該隱隱約約都知道，但我從來都沒有吵過人夫的家庭」另指人夫還有小四、小五，她發現小五的存在後才與人夫分手，顯然承認自己是小三。新北地方法院不採信她的說詞，判她應賠償正宮60萬元，全案仍可上訴。

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