聯合國秘書長放話「施壓緬甸」確保政變失敗　安理會聲明難產

▲聯合國秘書長古特瑞斯呼籲，國際社會必須確保緬甸政變失敗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

緬甸1日爆發軍事政變，招致西方國家譴責。聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）於3日表示，「我們將盡一切努力，動員國際社會上所有關鍵角色，對於緬甸施加足夠壓力，確保政變失敗。」安全理事會（下稱安理會）正在考慮發表譴責聲明，但常任理事國無法達成共識，因此尚未發布。

古特瑞斯接受《華盛頓郵報》採訪時，呼籲緬甸重建憲法秩序，「逆轉大選結果與人民意志絕對令人無法接受。我希望可以讓緬甸軍方明白，這不是統治國家的方法。」



▲緬甸執政黨領袖翁山蘇姬（左）和國防軍總司令敏昂萊（右）。（圖／路透）

BBC、《路透社》等外媒報導，英國在安理會提出聲明草稿，旨在譴責政變，呼籲緬甸軍方尊重法治與人權，並立刻釋放被拘捕者。外交人員指出，該文件的措辭必須軟化，才能獲得中國與俄羅斯支持。緬甸過去對於洛興雅人（Rohingya）和穆斯林少數族群實施軍事鎮壓時，此二國都曾挺身辯護，警告制裁與國際壓力只會惡化情勢。

緬甸軍方1日以大選舞弊為由，發動政變，並宣布國家進入為期1年的緊急狀態。國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）如今掌握國家大權，已經組成11人軍政府。

緬甸實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與總統溫敏（Win Myint）都遭關押至2月15日，他們3日分別被指控，違反《進出口法》與《自然災害管理法》。但是，外界目前仍不清楚2人下落。

▲緬甸軍人在通往國會的主要公路設立檢查哨。（圖／路透）

▲緬甸民間聲援被捕的翁山蘇姬，在遊行中舉起電影《飢餓遊戲》中的三指禮，象徵「自由、平等、博愛」。（圖／路透）

緬甸發生政變後，軍隊上街巡邏，維持宵禁。全國基本上保持平靜，尚未出現大型示威，但一些民眾2、3日晚間集結在各大城市，開車長按喇叭或敲打烹飪鍋具，表示抗議。此外，醫院也出現反對浪潮，許多醫護罷工，穿戴紅、黑絲帶的反抗象徵，或仿效電影《飢餓遊戲》，舉三指致敬聲援翁山蘇姬。

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