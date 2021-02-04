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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

輪到自己被罷免　黃捷自曝「孤獨時刻」自己1人爆哭2小時

黃捷不善表露情緒，拍照時，攝影記者要求：「能不能給一點情緒？」她顯得有點無措。

▲黃捷不善表露情緒，拍照時，攝影記者要求：「能不能給一點情緒？」她顯得有點無措。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

黃捷白眼一翻，喜歡的人讚她是白眼女神，照片被製成迷因圖爆紅；討厭的人罵她沒禮貌，也對她翻白眼，要將她罷免。

撥開表面影子，她只是平凡女孩，父母離異，靠自己的力量工作生活，沒想過成為全國關注的政治人物。她說自己很菜，不懂得政治算計，從政以來希望大家都喜愛她。但政治從來不是一團和氣，而是血流成河的廝殺，經歷時代力量分裂、退黨、被所有不同黨派立場翻白眼的重重危機，覺青參政更需要被討厭的勇氣。

距離高雄市議員黃捷罷免案投票只剩2週的週末下午，鳳山街頭巷尾、計程車上的廣播都議論紛紛，氣氛熱極了。這天黃捷來到老人公寓，隨高雄市長陳其邁、立委許智傑給長輩拜早年、貼春聯。

黃捷外表甜美，卻說自己個性壓抑，從政實屬誤打誤撞。

黃捷小檔案

出生：1993年生於高雄

學歷：台灣大學公衛系畢業、公衛研究所肄業

經歷：信傳媒記者、時代力量立法院黨團助理、高雄市議員（連續3會期被公民團體選為優質議員）

獨處時刻　焦慮迷惘爆哭

總統蔡英文表態力挺，媒體問到民進黨打算如何支持黃捷？只見個子嬌小不到160公分的她挨在陳其邁身邊，其他議員、里長全成了背景，陳其邁語帶保留，僅說：「現階段還是以防疫、市政優先。」鳳山立委許智傑嘴上說保持冷戰、不要激起對立，最後還是呼籲市民出來投反罷免票，主動送暖。黃捷在一旁靜靜的，笑笑的。有人說反罷免票若高於罷免票，黃捷下一步將威脅到許智傑，此時此刻，謹守分寸不踰矩才是明哲保身之道。罷免成為一波波的報復潮流，她說得知韓國瑜被罷免時很高興，高雄人有福了！得知桃園市議員王浩宇被罷免則感到有些意外，原來仇恨動員如此殘酷。如今輪到自己。

多位綠營政治人物，包括鳳山立委許智傑（右2）、立委趙天麟（右1），都現身力挺黃捷（左2）。（翻攝自黃捷臉書）

也有人說，黃捷對民進黨而言連庶出都不是，是別人家的無血緣小孩，這或許解釋了她的某種討好姿態。媒體來服務處拍罷免團體下戰帖，她好聲好氣請記者喝飲料、發印有自己照片的春聯，記者會瞬間變簽名會。就連和警察閒聊罷捷遊行多少人、「清捷隊」又在哪邊開宣傳車，她都是一臉歉意配上一連串「哈哈哈」的笑聲，模樣又傻又天真。

關起門來，她對我們坦承徬徨的心情。「最近一次，是我自己一個人坐在這裡，一邊工作一邊哭。」她說自己從小就安靜又壓抑，最近累到頂多睡前用手機看5分鐘《天竺鼠車車》，覺得好可愛好療癒，接著倒頭就睡。但難過到極限，會一個人突然爆哭。最近一次哭了多久？「2個小時，好像是因為覺得幕僚做了一個很不支持我的決定，覺得很難過沒有人挺我、很孤單…但哭完就哭完了，還是要重新振作起來做下個決定。」她說話時習慣性地一邊撥著劉海、一邊檢查髮尾，準備出門跑下一個行程前，重新補上眼線和口紅。


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