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罷王罷韓防疫不同調　葉毓蘭翻出「陳時中內心話」批中選會雙標

▲葉毓蘭批評罷王罷韓的防疫規定雙標。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）

▲葉毓蘭批評罷王罷韓的防疫規定雙標。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭，下同）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案16日將登場，桃園市選委會依照中選會規定，除禁止居家隔離、居家檢疫者不得投票外，地方政府開立「自主健康管理通知書」者，於接獲通知檢驗結果前，不得進入投票所投票及參觀開票。對此，國民黨立委葉毓蘭比較罷韓的防疫措施，直批「請問這不是雙標，什麼是雙標？」

去年罷韓投票，中選會當時規定，居家隔離、居家檢疫的民眾不得進入投票所投票或參觀開票；有發燒症狀的選民，前往投票時，須登記姓名及聯絡方式，並配戴手套跟口罩後，由工作人員引導至專用遮屏投票。至於自主健康管理者部分，則未有規範。

衛福部長陳時中在2020年6月2日中央流行疫情指揮中心記者會上則表示，發燒的民眾可以在適當防護下出門投票；而居家檢疫者能不能出門投票？「我心裡傾向是可以的」，不過根據SARS經驗跟法令規定把居家檢疫列為不能去投票，現在除了相關防疫新生活外，沒有另做其它特定規定。

對照罷韓的防疫規定，桃園選委會依照中選會提醒，則規定居家隔離、居家檢疫者，及經地方政府開立「自主健康管理通知書」者，於接獲通知檢驗結果前，不得進入「罷王」投票所投票及參觀開票。

其實，根據衛福部規定，目前自主健康管理分成2類，其一是入境後居家檢疫14天期滿者，需額外7天自主健康管理；另個則是14天內有新冠肺炎相關接觸史或感染風險的民眾。不過這兩者若無出現任何症狀，可正常生活，但應儘量避免出入公共場所，假如外出，必須全程佩戴醫用口罩。

如果有出現發燒等病症，須立即佩戴醫用口罩，並撥打1922或聯繫衛生局，依指示至衛生局指定的醫療院所就醫，且禁止搭乘大眾運輸工具前往。如就醫後，經醫院安排採檢，自採檢醫院返家後，於接獲通知檢驗結果前，應留在家中，不可外出，如檢驗結果陽性，衛生局將會另行通知及安排就醫。

對此，葉毓蘭批評，同樣是罷免案的投票，這次桃園市選委會卻聲明除了居家檢疫跟居家隔離者不能投票之外，連自我健康管理也不能出門投票，對比於去年6月陳時中的發言，請問這不是雙標，什麼是雙標？

葉毓蘭再罵，疫情當下，當然防疫為先，可是去年各機關為了促進罷免案投票率大開綠燈的行為都歷歷在目，同樣的一件事，現在卻有兩種做法，難道是桃市選委會在逆時中嗎？

另外，葉毓蘭也諷刺，去年罷韓時，高鐵推出愛心媽抓車，交大還有返鄉專車等，「那時都讓人覺得全台灣的外地學子只有設籍高雄的得天獨厚，在期末考前都可以回家看看自己的家人」。

▲▼葉毓蘭批評罷王罷韓的防疫規定雙標。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）

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