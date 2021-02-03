超商偷吃巧克力配蠻牛...又闖空門竊1萬　他囂張在捷運抽菸被逮

▲陳姓男子失業缺錢，竟闖空門偷走男子1萬元房租以及生活費。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市2日凌晨4時許，1名慣竊闖入迪化街1處民宅，偷走屋內男子夾克以及1萬元，慣竊得手後還悠哉的跑到捷運站搭捷運離開，最後因在捷運車廂抽菸遭捷運警方帶回，捷警才發現竟是派出所通報的竊嫌，隨即通知派出所驚人帶回。

警方調查，46歲的陳姓慣竊在2日凌晨4時許，跑到大同區一處民宅，從後門闖入，摸進二樓偷走謝姓男子的外套，還搜刮皮包內1萬元的財物，短短10分鐘便得手離開。

陳嫌在大街上閒晃，最後搭捷運逃逸，2日晚上9時許再度搭捷運時，竟囂張在捷運車廂抽菸，最後由捷運警察隊帶回，警方才發現他涉及竊盜案，於是請大同分局延平所帶回偵訊。

陳嫌供稱，因為長期失業又缺錢，也無親無故，所以才會鋌而走險闖民宅偷竊；警方還查出，他在1月19日凌晨曾經跑到大同區的全家超商偷吃薄荷糖、金莎巧克力以及蠻牛，未付錢就逃逸。

謝姓男子向警方表示，失竊的1萬元是要繳房租以及日常生活費用所需，但陳姓嫌犯仍不願透露錢的下落，最後依照竊盜罪嫌將陳男移送法辦。

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