33化兵群指揮官忙消毒抗疫錯過老婆生產　蔡英文親赴當面致歉

▲33化兵群指揮官龔龍峰率領官兵忙消毒，對抗疫情，忙到連自己的老婆生產都錯過，而蔡英文親自前往慰問，表達恭喜與歉意。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

從去年疫情爆發以來，陸軍第六軍團三三化學兵群的指揮官龔龍峰就率領官兵在第一線征戰，幾乎無役不與，守護國人安全，結果忙到連自己太太生產，都沒有辦法趕到現場。總統蔡英文1日特別前往慰問，並在致詞時公開表達恭喜與歉意。

蔡英文致詞時表示，最近因為疫情的關係，大家的任務繁重，她經常在電視上、社群媒體上，看見大家穿著防護衣執勤的畫面。因此，她今天特別來幫大家打氣加油，並代表全體國人表達感謝之意。

蔡英文說，在場的每一位夥伴，都是防疫最前線的戰士。從去年疫情開始，就扛起了防疫消毒的重責大任，像是三三化學兵群官兵，從武漢包機、寶瓶星號郵輪，再到檢疫所、營區，以及近期的桃園地區消毒，幾乎是無役不與。

蔡英文表示，大家為了防疫努力打拚，指揮官龔龍峰忙到連太太生產都沒辦法趕到現場，孩子的誕生是人生中最重要的時刻，龔龍峰因為有著重大的責任而不能參與，她特別向龔指揮官及家人表達恭喜及歉意，「我們慶幸國家有大家的守護，台灣才能國泰民安」。

同時，蔡英文也提到，桃園環保局的消毒大隊從成軍以來，光是桃園市區消毒任務，就出動超過3,000人次，消毒地點更是超過7,000處，桃園是國境第一線，有他們把關，國人才能安心放心。

▼33化兵群指揮官龔龍峰率領官兵忙消毒，對抗疫情，忙到連自己的老婆生產都錯過，而蔡英文親自前往慰問，表達恭喜與歉意。（圖／總統府提供）

