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美女醫失態影片曝光！諷婆婆「肖查某」還丟東西　前夫制止也遭殃

黃宥嘉在鏡頭前多次講述自己被婆家欺負，她卻被拍下指著婆婆大罵，還朝婆婆丟東西的畫面。（圖／讀者提供）

黃宥嘉在鏡頭前多次講述自己被婆家欺負，她卻被拍下指著婆婆大罵，還朝婆婆丟東西的畫面。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

眼科醫師黃宥嘉近年憑藉犀利嗆辣口才爆紅，更喜歡把私生活搬上檯面，如何遭前婆婆欺負則是她最愛的話題，但本刊接獲她對前婆婆嗆聲影片，黃如機關槍般不斷飆罵，暗諷前婆婆是「肖查某」，還朝長輩丟東西，前夫出聲制止，黃竟回答「反正也沒丟到她嘛」，與螢幕上受盡委屈的小媳婦形象大相逕庭。

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 黃宥嘉曾在夫妻吵架時將丈夫公事包丟出門外，文件因而散落一度，陳姊拍下凌亂畫面，還遭黃宥嘉放話「要玉石俱焚我比你們厲害，你們玩不起」。（圖／讀者提供）

▲黃宥嘉曾在夫妻吵架時將丈夫公事包丟出門外，文件因而散落一度，陳姊拍下凌亂畫面，還遭黃宥嘉放話「要玉石俱焚我比你們厲害，你們玩不起」。

根據本刊取得的影片，黃宥嘉當時因細故而與婆婆爭吵，直言她與婆婆不合，「不想跟你一起看小孩不行嗎」，陳母盛怒之下，表示黃宥嘉若是個好女孩，「早就嫁掉了」，黃宥嘉卻反唇相譏，嘲諷表示「你的孫女可能也嫁不出去啦」，高昂嗓音在豪宅中猶為刺耳。

「我不要再聽你講一些鬼話，你這個女人講的話沒有一句可以聽。」在影片中，黃宥嘉持續對婆婆冷嘲熱諷，暗指婆婆是「肖查某」，尖酸言語猶如機關槍般喋喋不休，甚至朝婆婆丟東西，其前夫看不下去而制止，黃宥嘉竟還若無其事地回應「反正也沒丟到她嘛」，與螢幕上受盡委屈的小媳婦形象大相逕庭。

黃宥嘉與前夫認識第24天就宣布喜訊，還將丈夫封為瓊瑤小說中帥氣多金的「費雲凡」。（圖／讀者提供）

▲黃宥嘉與前夫認識第24天就宣布喜訊，還將丈夫封為瓊瑤小說中帥氣多金的「費雲凡」。

黃宥嘉前夫許姓舅舅提到，孩子出生後，黃宥嘉再也藏不住拜金嘴臉，陳母曾想捐錢給慈善團體，黃宥嘉卻說把善款給她就好，她甚至在家中裝竊聽器想蒐集丈夫與婆婆的把柄，離婚的關鍵也不是她宣稱的婆媳問題或教養摩擦，而是黃認為前夫捨不得花錢在她身上。

「我喜歡的東西都要自己買的話，我幹嘛要依靠你。」許男也出示黃宥嘉寫給前夫的離婚信，字字句句都與錢相關，黃宥嘉批評丈夫小氣，認為前夫存的錢不會給她用，一氣之下決定離婚，還打算「挾天子以令諸侯」，將孩子帶回娘家，逼前夫家讓步，但陳家早已無法忍受這個媳婦，黃宥嘉在2015年提出離婚訴訟，並於2017年判離。

對於相關指控，黃宥嘉怒斥「一派胡言、欺人太甚」，表示她手中握有完整錄音錄影檔，但她和前夫仍在訴訟中，將和律師討論後再決定是否公開，更表示她與前夫不同，不會隨意將兩人在婚姻中吵架的影片剪接，然後自製刪減成對她有利的部分，「網路上罔顧我與小孩的隱私下標題抹黑我。」

前夫舅舅表示，黃宥嘉在陳家過得相當滋潤，到處旅遊、買包，沒想到黃離婚後長年在節目上捏造情節攻擊前夫家，丟尿布和破麻事件皆子虛烏有。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube頻道）

▲前夫舅舅表示，黃宥嘉在陳家過得相當滋潤，到處旅遊、買包，沒想到黃離婚後長年在節目上捏造情節攻擊前夫家，丟尿布和破麻事件皆子虛烏有。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube頻道）

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