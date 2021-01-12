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百分之40越南人都姓「阮」！　超傻眼原因曝光

▲▼越南街景圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲越南街景圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃心瑀／綜合報導

很多地方的姓氏往往可以顯示一個人從哪裡來、祖先從哪裡來，甚至是社會地位，但在越南佔有30%到40%的大姓「阮（Nguyen）」，卻沒有任何特殊意義，僅僅就是代表一個姓而已，而背後原因竟然與政府政策有關連。

根據《騰訊文化》報導，越南人口約有9554萬人，其中有百分之30到40人，都擁有一樣的姓氏「阮」，不過這個姓氏除了能代表這人是越南人，就再也沒有其他的意義，而且基本上無法向上查到超過2代以上的祖先訊息。越南的姓氏起源一開始得追溯到公元前111年，中國漢朝對越南統治長達一千年的時間，在此之前由於資料不全，無法斷定越南人是如何取姓與名的，也有可能當時沒有使用姓氏的習慣。

文章中指出，中國人在統治期間給予了越南人姓氏，印度洋-太平洋語系主席、夏威夷大學越南語系院長史蒂芬（Stephen O'Harrow）表示，中國人為了方便記錄稅務，所以為越南人指定了姓氏。一般來說，大部分的姓氏都是從中國姓氏，或是漢語姓氏的越南版本而來，例如越南的「阮（Nguyen）」其實就是從中國的「阮（Ruan）」姓。

阮氏第一次出現是在1232年，越南李朝滅亡，陳朝建立，當時的國王陳守度，為了防止國民懷念李朝，於是下達「所有姓李的人都改姓阮」的政策，後來越南又經歷了胡、明、莫等朝代，人民為了表達忠誠，都會以當時在位的皇帝姓氏命名或改姓，而越南最後一個帝王家庭就是從1802年到1945年統治的阮氏家族，或許在這個家族掌權前，就有許多人姓阮，畢竟沒有多少姓氏可以選擇，但可以肯定的是，阮姓王朝統治期間，越南人改姓阮的比例應該是呈現爆發式增長。

1887年法國統治了越南，但當時有姓氏的人皆屬貴族，佔人口總數最多的底層人民都沒有姓氏，法國在人口普查上遇到了困難，於是下令所有沒姓氏的人，都冠上越南最常見的「阮」氏，從此姓阮的人數大為增加，也不再是貴族專屬。

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